Bob Fosse. Gwen Verdon. Namen, die der breiten Öffentlichkeit zunächst wohl wenig sagen. Bringt man jedoch Titel ihrer Arbeiten ins Spiel, weiß man sofort um deren Größe und Bedeutung in ihrem Metier. Robert „Bob“ Louis Fosse, 1927 in Chicago geboren, gestorben 1987 in Washington, D.C., war Choreograf, Tänzer und Regisseur. Acht Tony Awards - mehr als jeder andere -, die wichtigsten US-Preise

...