Kunst, Klassiker und Krawall zum Streamen

Das Kino erholt sich langsam wieder. Die Besucherzahlen steigen trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stetig. „Keine Zeit zu sterben“, der neue Bond, liegt mit über vier Millionen verkauften Tickets bereits vor „Casino Royale“ und „Ein Quantum Trost“, die deutsche Produktion „Die Schule der magischen Tiere“ lockte am ersten Wochenende mehr als 300 000 Zuschauer in die heimischen Lichtspielhäuser, „Venom: Let There Be Carnage“ ist vielversprechend gestartet. Die Branche hofft auf ein starkes viertes Quartal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das geht aber keinesfalls auf Kosten der großen Streamingplattformen, Netflix beispielsweise übertrifft einmal mehr seine eigenen Erwartungen. 4,4 Millionen Neukunden wurden gerade gemeldet, das bedeutet einen neuen Höchststand von 214 Millionen Abonnenten weltweit. Davon sollen sich sagenhafte 142 Millionen - zumindest kurz - in die ultimative südkoreanische Erfolgsserie „Squid Game“ eingeloggt haben.

Zahlen von denen Filmtheaterbesitzer träumen, vor allem wenn sie eher ein Arthouse-Publikum im Auge haben. Fans von Abbas Kiarostami (1940-2016) etwa, dem wohl bedeutendsten iranischen Drehbuchautor und Regisseur, den sein französischer Kollege Jean-Luc Godard mit dem Satz „Der Film beginnt mit D.W. Griffith und endet mit Abbas Kiarostami“ ehrte. Wer den außergewöhnlichen Künstler und sein Werk nicht kennt, kann dies nun beim Video-On-Demand-Dienst LaCinetek nachholen.

Seit dem 14. Oktober sind hier neun seiner Arbeiten abrufbar, darunter sein erster Kurzfilm „Bread and Alley“ (1970), das in Cannes mit der Goldenen Palme prämierte Drama „Der Geschmack der Kirsche“ (1997) oder die dokumentarische Fiktion „Ten“ (2002), die in die Liste der „BBC Culture’s 100 Greatest Films of the 21st Century“ aufgenommen wurde. Mit Engagement und Hartnäckigkeit erforschte der Filmemacher in seinem Oeuvre die Welt im Allgemeinen und die seiner Heimat im Besonderen, ohne dabei eine nachdenkliche und spielerische Distanz zu verlieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenfalls der Kunst verpflichtet ist man bei MUBI, wobei auf populäre Stars nicht verzichtet wird. Da darf die unsterbliche „Sissi“-Darstellerin Romy Schneider freilich nicht fehlen. Die royale Herzschmerz-Trilogie von Ernst Marischka gehört immer noch zum weihnachtlichen TV-Pflichtprogramm, die frankophile österreichische Titelheldin hat Zeit ihres Lebens darunter gelitten, dass man sie auf die Rolle der schmachtenden Kaisergattin reduziert hat.

Wie viel darstellerische Qualität sie besaß, beweist sie im „Fokus auf Romy Schneider“. Drei europäische Koproduktionen aus den 1970er-Jahren stehen auf dem Spielplan. Die bitter-frivole Farce „Das wilde Schaf“ (ab 21. November), Andrzej Zulawskis Beziehungsdrama „Nachtblende“ (ab 7. November) und Claude Chabrols mit Kriminalelementen versehenes Melodram „Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen“ (ab 14. November).

Passend zum Hype und die Kontroversen ob der expliziten Gewalt in „Squid Game“ kann man sich in der „Reihe Neues südkoreanisches Kino“ ein Bild vom aktuellen Filmschaffen im ostasiatischen Staat machen. So geht es im auf diversen Festivals hoch gelobten Debütfilm „Beasts Clawing at Straws“ (ab 30. November) in Form eines Genrefilms um die blutige Jagd nach einer Designer-Tasche voller Geld, während in der schwermütig-traumhaften Studie „Winter’s Night“ (ab 18. November) ein in die Jahre gekommenes Paar im Verlauf einer Nacht herauszufinden versucht, was aus seiner Liebe geworden ist.

Zu viel Anspruch, zu wenig kurzweilige Unterhaltung? Kein Problem. Einfach zu Sky Ticket umschalten. Hier feiert der Kultkiller, der Killer killt, sein Comeback: der Emmy-gekürte Michael C. Hall ist in „Dexter - New Blood“ (ab 22. November) wieder mordend unterwegs, derweilen sich Paul Giamatti als Staatsanwalt und Damian Lewis als Hedgefonds-Milliardär in der fünften „Billions“-Staffel (ab 13. November) auf altbekannte Weise beharken.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wem das zu zahm ist, der kommt bei Guy Ritchies aktuellem, gewohnt stylisch gehaltenen Turbo-Actioner „Cash Truck“ (ab 26. November) voll auf seine Kosten. „Transporter“ Jason Statham schleicht sich in eine Sicherheitsfirma ein, wo er den Mörder seines Sohnes vermutet.

Fans von Dokumentarfilmen sollten sich den BBC-Dreiteiler „Greta Thunberg - Ein Jahr, um die Welt zu verändern“ (ab 7. November) mit der zurzeit wohl populärsten Umweltaktivistin nicht entgehen lassen.