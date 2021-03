Kinogänger erinnern sich gerne an den von Denzel Washinghton gespielten „American Gangster“ Frank Lucas, der zu Thanksgiving kostenlos Truthähne an die Bewohner Harlems verteilte. Diese Geste hatte er sich vom afro-amerikanischen Unterweltboss Ellsworth „Bumpy“ Johnson (1905-1968) abgeschaut, der als „Godfather of Harlem“ zur langen Reihe

...