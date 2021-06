Sommer. Sonne. Surfer-Dudes: San Diego in den 1980er-Jahren. Ronald Reagan ist gerade zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden und lässt am Höhepunkt des Kalten Krieges die Muskeln spielen. Wie die Jungs am Strand, die Hanteln heben und zur Abkühlung die Wellen reiten – schmachtend beobachtet von der molligen Kindergärtnerin Greta (Dierdre Friel).

Freundin Sheila Rubin

...