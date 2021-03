  "Black Narcissus" mit Gemma Arterton auf Dinsey+ überzeugt nur in Teilen

Film und Religion führen eine enge Beziehung. Bereits zu Stummfilmzeiten griff man auf biblische Motive zurück. In Hollywoods „goldener Ära“ etablierte sich der „religiöse“ Film (fast) als Genre, es entstanden etwa „Ben Hur“ oder „Die größte Geschichte aller Zeiten“. Kommerzielle Unterhaltung war da eher gefragt als die theologische Werktreue, die später Filmemacher wie Pier Paolo Pasolini in „Das 1. Evangelium – Matthäus“ oder Martin Scorsese in „Die letzte Versuchung Christi“ interessierte. Doch diese Art bleibt bis heute die Ausnahme, nach wie vor geht es nicht um Reflexion, sondern um Star-Vehikel mit imposanten Schauwerten, etwa bei „Exodus – Götter und Könige“.

Genauso war es schon 1947 bei „Black Narcissus“, Michael Powell und Emeric Pressburgers Verfilmung des gleichnamigen Romans der Britin Rumer Godden. Der mit zwei Oscars ausgezeichnete Klassiker bestach durch Bilder, pittoreske Schauplätze und das Spiel der Schottin Deborah Kerr, die als Nonne Clodagh ihren Durchbruch schaffte. In ihre Rolle ist beim gleichnamigen FX-Dreiteiler (Disney+, ab 5. März) nun Gemma Arterton geschlüpft.

Im knapp gehaltenen Opener geht es in den 1920er-Jahren nach Mopu, in einen im Himalaya gelegenen Palast, bekannt als „Haus der Frauen“. Die Konkubinen des Generals Toda Rai (Kulvinder Ghir) leben hier. Bis seine Schwester tragisch zu Tode kommt. Dann ein Zeitsprung. 1934. Auf Wunsch des Besitzers soll der Prachtbau eine neue Bestimmung erhalten. Jungen Klosterfrauen obliegt es, eine Mission zu gründen, eine Schule und Krankenstation für Einheimische einzurichten.

Drei Stunden statt 100 Minuten

Die Aufgabe fällt der ehrgeizigen Clodagh zu. Mit vier Mitschwestern macht sie sich im Auftrag von Vater Roberts (Jim Broadbent) und Mutter Dorothea – Diana Rigg in ihrem letzten Filmauftritt – auf den Weg. Bei ihrer Ankunft treffen die Frauen auf Rais Verwalter Mr. Dean (Allesandro Niovola), der ihnen zur Hand gehen soll. Doch der weckt eher unterdrückte Sehnsüchte und schlummernde sexuelle Begierden. Zwischen Clodagh und der eifersüchtigen Schwester Ruth (Aisling Franciosi) kommt es zu Auseinandersetzungen, für weiteren Aufruhr sorgt Dilip Rai (Chaneil Kular), der erwachsene Sohn des Generals, der sich von den Nonnen schulisch weiterbilden lassen will …

Nah, zu nah, halten sich Drehbuchautorin Amanda Coe und Regisseurin Charlotte Bruus Christensen an die Vorlage und das Leinwandoriginal. Es erschließt sich nicht, was sie zu einer Neuadaption bewogen hat. Lediglich das Tempo fällt getragener aus, da die ursprüngliche Laufzeit von rund 100 Minuten auf drei Stunden gestreckt wurde. Offensichtlich ist, dass die Debüt-Filmemacherin sich von der Bildsprache des Vorgängers stark beeinflussen hat lassen und ihr atemberaubende Aufnahmen gelingen. Etwa wenn sich die Nonnen in ihrem wallenden weißen Habit mühsam und schnaufend den Weg bergauf durch zerklüftete Felsen bahnen.

Glückloser Vermittlungsversuch

Fast ehrfürchtig ist ihr Umgang mit dem Stoff, kaum thematisiert wird das Aufeinanderprallen der verschiedenen Welten, die imperiale Besatzungsmacht Großbritannien auf der einen, das Kastenwesen Indiens auf der anderen Seite. Dean versucht sich vergeblich als Vermittler der Kulturen. Ein Remake im Wortsinn, empfehlenswert für all jene, die die Kinoversion nicht kennen, mit Franciosi, die darstellerisch aus dem gut zusammengestellten Ensemble hervorsticht. geh