Immer wieder gibt es Songs, die über die künstlerische respektive unterhaltsame Qualität hinaus einen gesellschaftspolitischen Mehrwert innehaben. Man denke an Nenas „99 Luftballons“, „Winds of Change“, die Wendehymne der Scorpions, oder „You’ll Never Walk Alone“, Gerry & the Pacemakers’ Coverversion der Rodgers-Hammerstein-Musicalnummer, die die Liverpool-Fußballfans in ihrem Stadion an der

...