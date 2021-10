Worte als Waffen

Cineasten dürfte dieser Film bekannt vorkommen, handelt es sich dabei doch um das Remake von Yvan Attals französisch-belgischer Produktion „Le brio“, die hierzulande 2018 unter dem Titel „Die brillante Mademoiselle Naïma“ in die Kinos kam. Drehbuchautor Doron Wisotzky („Schlussmacher“) hat die Vorlage unter dem Titel „Contra“ für ein deutschsprachiges Publikum aufbereitet, die Regie hat Sönke Wortmann übernommen, der sich zuletzt bereits mit „Der Vorname“ an der Adaption eines Hits aus dem westlichen Nachbarland versuchte. Da wie hier hat er das Original „entschärft“ und den Witz betont.

Mit einer von Holly Fink („Charité“) flüssig fotografierten, elegant montierten Eröffnungssequenz geht’s los. Naima (Nilam Farooq) macht sich von ihrer am Stadtrand in einer trostlosen Hochhaussiedlung gelegenen Wohnung, wo sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter lebt, auf den Weg in die Frankfurter Innenstadt zum rechtswissenschaftlichen Institut.

Shitstorm mit Folgen

Von der Banklehre zum Fernsehstar Als Dumpfbacken-Chef „Stromberg“ hat Christoph Maria Herbst deutsche TV-Geschichte geschrieben. Er wurde 1966 in Wuppertal geboren, absolvierte eine Banklehre und ging zum Theater. Er war in „Romeo und Julia“ oder „Der zerbrochene Krug“ zu sehen, ab Mitte der 1990er-Jahre auch im Fernsehen in Serien wie „Balko“ oder „Der Clown“. Den Durchbruch schaffte er neben Anke Engelke in der Comedy-Serie „Ladykracher“, zum Publikumsliebling avancierte er 2004 als Wichtigtuer Bernd Stromberg. Den Adolf-Grimme-Preis und dreimal in Folge den Deutschen Comedypreis erhielt er für die Rolle, die ihm den Sprung ins Kino ermöglichte – in Filmen wie „Stromberg“, „Er ist wieder da“ oder „Der Vorname“. Der Vegetarier und Schirmherr eines Kinder- und Jugendhospizes in Olpe war von 2006 bis 2009 mit Kollegin Maria Zielke liiert, 2012 hat er Langzeitfreundin Gisi geheiratet. geh

Wieder einmal hat sie sich unerwartet um ihren kleineren Bruder kümmern müssen. Jetzt ist Eile angesagt. Passend mit Rap-Musik unterlegt, hetzt sie durch die Straßen, in der Universität angekommen, sprintet sie an zahllosen Türen vorbei durch endlose Gänge. Ein cleveres Bild für den tagtäglichen „Hindernislauf“ von Menschen mit Migrationshintergrund. Damit ist es aber mit den Subtilitäten und stilistischen Feinheiten vorbei.

Außer Atem kommt die Frau mit marokkanischen Wurzeln im voll besetzten Hörsaal an. Sehr zum Ärger von Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst), der die Neo-Studentin provoziert und obendrein rassistisch beleidigt. Der Zwischenfall wird mit Smartphones festgehalten und landet postwendend im Netz. Der sprichwörtliche Shitstorm bricht los. Sehr zum Ärger von Hochschulpräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner), der nur eine Möglichkeit sieht, seinem einschlägig vorbelasteten Freund und Weggefährten zu helfen: Wenn der höchst eloquente Akademiker es schaffen sollte, die Erstsemesterin für einen bundesweiten Debattierwettbewerb vorzubereiten, stünden dessen Chancen vor dem umgehend einberufenen Disziplinarausschuss wohl wesentlich besser.

Pohl und Naima sind von dem Ansinnen entsetzt, doch beide erkennen, dass sie aus der ungleichen Zweckgemeinschaft Nutzen schlagen könnten. Rhetorikunterricht ist in der Folge angesagt. Der Start ist holprig, regelmäßig kommt es zum Streit. Der geschiedene Dozent, der seine Abende gerne lesend in teueren Restaurants verbringt, will sich der vermeintlichen Tyrannei der politischen Korrektheit nicht beugen, seine intelligente, mit schneller Auffassungsgabe gesegnete Schülerin nicht Opfer der Vorurteile eines „alten weißen Mannes“ sein. Doch als sich erste Erfolge einstellen, wächst die gegenseitige Akzeptanz.

Als typisches Buddy-Movie ist die Tragikomödie angelegt. Der Plot um ein Duo, das sich für ein gemeinsames Ziel zunächst zusammenraufen muss, ist hinlänglich bekannt, durchexerziert in unterschiedlichsten Genres. Das würde im Prinzip nicht stören, hätte man nicht unerwartete Wendungen vergessen. Brav wird die Story abgespult. Den Dialogen mangelt es immer wieder an Pointiertheit, ein Manko, geht es doch um die manipulativen Möglichkeiten der Sprache und ihre vielfältige Einsatzmöglichkeit.

Ärgerliche Stereotypen

Ebenso verhält es sich mit den Protagonisten. Sie sind zwar trefflich gezeichnet, es fehlt ihnen aber an Tiefe und Vielschichtigkeit. Farooq („Sweethearts“), für ihre Rolle mit dem Bayerischen Filmpreis belohnt, und Herbst machen ihre Sache gut. Nur als Kontrahenten überzeugen sie nicht wirklich, hinzu kommt, dass der sonst stets zuverlässige, wandlungsfähige Stötzner („Helen Dorn“) geradezu lustlos agiert.

Ärgerlich sind zudem manche Stereotypen, wie etwa der kleinkriminelle Bruder der Protagonistin, gespielt vom seit der Serie „Dogs of Berlin“ einschlägig erfahren Mohamed Issa, oder jener Kommilitone (Stefan Gorski), der Naima zunächst schöne Augen macht, sich dann aber, als er nicht bei ihr ankommt, als Intrigant entpuppt. Dafür entschädigen die Szenen, die ins Milieu der Heldin führen, ob auf den Spielplatz, wo sie mit ihrer Clique abhängt, oder in ihr Zimmer, wo sie ihrer Sandkastenliebe Mo (Hassan Akkouch) endlich nahekommt.

Ein Wechselbad der Gefühle, ein auf Wohlfühlfilm getrimmtes Werk, das die Möglichkeiten zu einer differenzierten Auseinandersetzung in Sachen Rassismus und Integration leichtfertig opfert.