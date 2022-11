"Stone Turtle" geht beim Filmfestival Mannheim Heidelberg an Grenzen

Mord – damit steigt Drehbuchautor und Regisseur Woo Ming Jin in den Film „Stone Turtle“ ein. Die Zuschauer werden mit Brutalität in das Geschehen auf der Insel an Malaysias Ostküste gezogen und in einen Film, der mit Mysterien und einer irrationalen Zeitwahrnehmung sehr viel mehr als nur Gewalt zu bieten hat. Zu Recht ist der Film beim Internationalen Filmfestival Mannheim Heidelberg (IFFMH)

...