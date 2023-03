Niedergang eines Forschenden

Mit den Verbrechen, deren sich Deutsche während der Nazizeit schuldig machten, haben sich schon unzählige Filmemacher auseinandergesetzt. Das Ende einer versuchten Aufarbeitung ist noch lange nicht in Sicht. Es ist verständlich, dass der Fokus der Erinnerung auf dem größten Massenmord unserer Geschichte liegt, doch leider ist es nicht der einzige Völkermord, den man hierzulande zu verantworten hat. Man muss gar nicht weit zurückschauen, um ein weiteres, schreckliches Beispiel dafür zu finden, was Menschen einander antun können.

Sein Vater, ein bekannter Ethnologe, ist in Afrika zu Tode gekommen. Nun will Sohn Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) dessen Werk fortführen. Im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts studiert er an der Friedrich-Wilhelms-Universität bei dem renommierten Professor von Waldstätten (Peter Simonischek), dem Verfechter einer kruden Rassentheorie. Als unter der Schirmherrschaft des deutschen Kaisers eine Völkerschau veranstaltet wird, bei der Vertreter fremder Völker wie Herero und „Hottentotten“ in einer Mischung aus Menschenzoo und Zirkus vorgeführt werden, bekommt jeder Student ein „Exemplar“ für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. So trifft Hoffmann auf Kezia Kambazembi (Girley Charlene Jazama), die für die Herero und Nama übersetzt. Sein Interesse für die junge Frau ist wohl nicht nur wissenschaftlicher Natur, als er Kezia beim Vermessen ihres Kopfes kennenlernt. Nachdem sich Hoffmann näher mit den Gästen aus der Ferne auseinandergesetzt hat, gelangt er zu der Überzeugung, dass diese den Weißen intellektuell ebenbürtig sind und ihnen nur die Bildungschancen verwehrt bleiben.

Menschlichkeit geht über Bord

Einige Jahre später meldet sich der Doktorand für eine Expedition nach „Deutsch-Südwestafrika“, wo ein Aufstand der Ureinwohner gegen die Kolonialmacht mit roher Gewalt niedergeschlagen wurde. Hoffmann erlebt hautnah mit, mit welchen brutalen Mitteln die deutschen Soldaten Männer, Frauen und Kinder in den Tod treiben. Berlin verlangt es indes nach neuen Exponaten, vor allem nach Schädeln der Afrikaner. Um seinem Auftrag nachzukommen, wirft Hoffmann nach und nach all seine Überzeugungen und seine Menschlichkeit über Bord.

Das Drama „Der vermessene Mensch“ von Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume beeindruckt und verstört. Dass ein Großteil des Horrors im Kopf des Zuschauers entsteht, macht diesen nur intensiver und nachhaltiger. Der Filmemacher füllt die Leinwand zu jeder Sekunde mit großen Bildern und entlockt seinem durchweg fabelhaften Ensemble Höchstleistungen.

Dieses Werk mit seinem doppeldeutigen Titel ist ein angemessenes Mahnmal für das Unfassbare und gleichzeitig der Versuch eines Händereichens. Anfang März präsentierte das Team den Film auch in Namibia. Indes lagern noch tausende Schädel von Herero und anderen Völkern in den Magazinen deutscher Museen und Sammlungen. Dass sie endlich ihren letzten Weg nach Hause antreten müssen, daran darf es gar keinen Zweifel geben.