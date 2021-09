„Ich bin Karl“: So stellt sich der attraktive, sympathisch wirkende Mann Anfang zwanzig vor, als er die junge Maxi in Berlin anspricht. Später tritt der von Jannis Niewöhner gespielte charismatische Typ in Straßburg bei einer politischen Veranstaltung auf; da sagt er: „Je suis Karl“. Und noch etwas später sagen das ganz viele, als Solidaritätsbekundung, entsprechend dem nach dem Terroranschlag

...