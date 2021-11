Neuer Film "Benedetta": Lesben hinter Klostermauern:

Sexismus hat man ihm regelmäßig vorgeworfen, eine Neigung zu Altherrenfantasien attestiert. Die Rede ist von Paul Verhoeven, Jahrgang 1938, an dem sich seit seiner etwas anderen Liebesgeschichte „Türkische Früchte“ (1973) die Geister scheiden. Der Niederländer war nie ein Regisseur der leisen Töne, hat stets gezeigt, was viele seiner Kollegen nur anzudeuten gewagt haben. Mit der berühmten Szene aus „Basic Instinct“ (1992), in der Sharon Stone bei einem Polizeiverhör die Beine übereinander schlägt, hat er Filmgeschichte geschrieben.

Virginie Efira – Powerfrau, Boxerin und Pokerspielerin Vielfältig ist die Karriere von Virginie Efira, 1977 in Brüssel geboren. Nach dem Studium am Königlichen Konservatorium kam sie zunächst als Moderatorin beim TV-Sender Club RTL unter, seit 1998 ist sie immer wieder im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei Serien wie „Off Prime“ oder Castingshows wie „Star Academy“. Als Synchronsprecherin war sie in Animationsabenteuern wie „Garfield – Der Film“ zu hören, das deutsche Kinopublikum lernte sie in der Romanze „Glück auf Umwegen“ (2010) kennen. Seitdem war die Powerfrau, die seit 2016 die französische Staatsbürgerschaft besitzt, hierzulande vor allem in Komödien zu bewundern, neben Isabelle Huppert in „Mein liebster Alptraum“, als Geschäftsfrau in „It Boy – Liebe auf Französisch“ oder überforderte Erbin eines Bauernhofs in „Birnenkuchen mit Lavendel“. 2013 wählte sie die Zeitschrift „GQ“ zur Frau des Jahres, 2016 stand sie für Paul Verhoevens Psychothriller „Elle“ vor der Kamera. Efira, eine begeisterte Pokerspielerin, die an Turnieren wie der „European Poker Tour“ teilgenommen hat, war von 2002 bis 2009 mit dem Schauspieler und Produzenten Patrick Ridremont verheiratet, aus der Beziehung mit dem Regisseur und Drehbuchautor Mabrouk El Mechri, stammt die Tochter Ali El Mechri (geboren 2013), die die Hobby-Boxerin nach Ali MacGraw und Muhammad Ali getauft hat. geh

Ein Riesenerfolg wurde der Erotikthriller. „Showgirls“ (1995) durfte er gleich im Anschluss drehen, wieder nach einem sündhaft teueren, expliziten Drehbuch des ebenfalls gerne inbrünstig gehassten Joe Eszterhas – im prüden Hollywood steht bekanntermaßen das Geschäft über der Moral. Wieder liefen die Saubermänner und -frauen frenetisch Sturm, diesmal ob der barbusigen Titelheldinnen, die in Las Vegas schon ob ihrer Jobbschreibung als Striptease-Tänzerinnen ihre Hüllen fallen lassen müssen. Dazu der „Filmdienst“: „Eine Art Musical, das in den erotischen Tanzszenen mehr an der voyeuristischen Auslotung der Grenzen zwischen Erotik und Pornografie als an choreografischer Qualität interessiert ist.“

Daran erinnert, verwundert es nicht, dass auch „Benedetta“, das jüngste Werk des ewigen Enfant terrible, bei seiner Uraufführung im Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes mit zig bösen Kritiken bedacht wurde. Derweil ausgerechnet Julia Ducournau für „Titane“ – eine Frau zeugt mit einem Auto Nachwuchs – die Goldene Palme gewann. „Schändliche Leidenschaften: Das Leben einer lesbischen Nonne in Italien zur Zeit der Renaissance“ heißt das Buch der US-Historikerin Judith Cora Brown, die sich auf die Spuren der Nonne Benedetta Carlini begeben hat. Verhoeven und seinem Koautor David Birke, die zuletzt bei „Elle“ kooperierten, diente die Publikation als Basis für ihr Skript, das sie spekulativ - wohl mit Blick auf ein möglichst breites Publikum - gehalten haben.

Angst des Patriarchats

Im Italien des 17. Jahrhunderts, hinter den Mauern des Klosters von Pescia, versetzt die titelgebende Novizin (Virginie Efira) die Oberhäupter der katholischen Kirche in Aufregung, als die Wundmale Christi an ihrem Körper auftreten. Trotz anfänglicher Zweifel an der Echtheit der Stigmata steigt Benedetta als „Auserwählte Gottes“ zur Äbtissin auf. Von nun an genießt sie Privilegien, die ihr ein geheimes Doppelleben erleichtern: Sie lässt sich von der jungen Schwester Bartolomea (Daphné Patakia), die sie aus den Händen des übergriffigen Vaters befreit hat, in die Geheimnisse der Liebe einführen. Als die ehemalige Klostervorsteherin Felicita (Charlotte Rampling) dem lüsternen Treiben auf die Spur kommt, ruft sie den päpstlichen Nuntius Alfonso Giglioli (Lambert Wilson) ...

Dieser fürchtet um die männliche Vormachtstellung innerhalb der Kirche und ordnet eine „peinliche“ Befragung Bartolomeas an. Womit man beim eigentlichen Kern des Dramas ist: der Angst des Klerus – stellvertretend für die gesamte patriarchalisch ausgerichtete Gesellschaft – die religiöse und soziale Deutungshoheit zu verlieren. An eine Frau, die in direktem Kontakt mit Jesus zu stehen behauptet und sogar mit dessen Stimme spricht. Wobei die Arbeit offen lässt, ob sie ihre Visionen wirklich erlebt oder nur so tut, um ihre Position zu behaupten. Eine ganz zeitgemäße weibliche Erweckungs- und Ermächtigungsgeschichte, die parallel Felicita und Bartolomea folgt, die auf ihre ureigene Art versuchen, ihr selbstbestimmtes Überleben bestmöglich abzusichern.

Ein spannendes Thema. Leider scheint es jedoch, als hätte das dem Filmemacher nicht genügt. Verhoeven wäre nicht Verhoeven, hätte er sich auf den intellektuellen Diskurs beschränkt. So greift er wieder zu drastischen Mitteln. Provoziert, funktioniert eine Marienfigur zum Dildo um, lässt die Pest wüten, Pestbeulen platzen, einen hysterischen Mob Amok laufen und einen tricktechnisch schwach umgesetzten, feuerrot strahlenden Kometen über die Abtei fliegen.

Starke Darstellerinnen

An ein B-Picture – besonders in Sachen Ausstattung und Kostüme – erinnert die Produktion streckenweise, ob das ironisch gemeint oder lediglich einem zu geringen Budget geschuldet ist, lässt sich nicht definitiv klären. Weniger Affront, weniger Voyeurismus, wäre mehr gewesen. Vor allem weil die starken Darstellerinnen, besonders die von Efira („Mein ziemlich kleiner Freund“) und Rampling („45 Years“) glaubwürdig verkörperten Antagonistinnen, die Handlung mühelos tragen.