Musikfilme im Cinema Quadrat

Sechsmal Filme zum Hören, sechsmal Musik zum Sehen: Das bietet das Mannheim Musik Film Festival, das vom 23. bis 29. September im Cinema Quadrat (K1) stattfindet. Zu erleben sind besondere Musikfilme des Jahres – und die Wiederaufführung eines Klassikers: „Jazz an einem Sommerabend“ präsentiert das Newport Jazz Festival von 1958; vor der Aufführung am 25. 9. gibt es Live-Jazz mit dem Antoine Spranger-Trio. Pop-Akademie-Direktor Udo Dahmen beteiligt sich an einem Gespräch nach dem Film „Krautrock“ am 28.9. Zur Eröffnung des Festivals läuft „Aznavour by Charles“ (Info: www.cinema-quadrat.de). tog

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1