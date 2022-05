Die Veranstaltungsreihe „Met Opera live im Kino“, in deren Rahmen große Aufführungen live aus der New Yorker Metropolitan Oper in die hiesigen Lichtspielhäuser übertragen werden, hat mittlerweile eine große Fangemeinde. Nun wird das Erfolgsformat fortgeführt. Am 21. Mai gelangt Donizettis „Lucia di Lammermoor“ zur Aufführung. Bereits am 7. Mai dürfen sich die Fans auf Puccinis letzte Oper

