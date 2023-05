Mannheimer Morgen Plus-Artikel Der neue Film Leonie Benesch als streitbare Pädagogin in "Das Lehrerzimmer"

Die Schule wird zum Brennpunkt in Ilker Çataks Drama „Das Lehrerzimmer“, das am 4. Mai in die Kinos kommt. Leonie Benesch spielt darin eine engagierte Pädagogin, die aber schnell zwischen alle Fronten gerät.