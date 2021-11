Stilistisch weiß Edgar Wright stets zu überzeugen. Kaum ein zeitgenössischer Regisseur versteht es so gut wie er, Optik und Akustik miteinander in Einklang zu bringen. Dies mag schon die Tatsache belegen, dass die letzte Kinoarbeit des Briten, der Actioner „Baby Driver“, 2018 in den Kategorien Tonschnitt und Tonmischung jeweils für einen Oscar nominiert war. Hinzu kommt, dass Musik ohnehin

...