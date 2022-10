Formvollendete Tristesse: "Rimini" von Ulrich Seidl

Ulrich Seidl ist wieder in den Schlagzeilen. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat ihm vorgeworfen, dass bei seinem jüngsten Dreh in Rumänien Kinder „Nacktheit und Gewalt“ ausgesetzt waren. Diese Vorwürfe weist der stets kontrovers diskutierte österreichische Regisseur - „Hundstage“ oder „Im Keller“ - auf seiner Homepage von sich: „In dem am 2. September publizierten Text werden

...