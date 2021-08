Filmreihe zu Rita Falks Bestsellern: Heißhunger auf Leberkäs' scheint gestillt

„Jetzt ist schon wieder was passiert“ würde der österreichische „Kollege“ Brenner, dauergeplagter Ermittler der populären Wolf-Haas-Krimiadaptionen, sagen. Leichen pflastern in der Alpenrepublik dessen Weg - genauso wie den des niederbayerischen Polizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der in der vermeintlich idyllischen Provinz nicht zur Ruhe kommt. Seinen inzwischen siebenten Fall muss er in „Kaiserschmarrndrama“ klären, basierend auf dem gleichnamigen Rita-Falk-Bestseller, den Regisseur Ed Herzog erneut routiniert und augenzwinkernd in Szene gesetzt hat.

Getreu dem Motto „Sex sells“ verliert zunächst eine dralle Dame, die als Webcam-Girl ihr Auskommen bestreitet, ihr Leben. Mit gewohnter Langsamkeit macht sich Eberhofer an die Aufklärung des Verbrechens. Dummerweise sitzt sein nervtötender, aber hilfsbereiter Co-Cop Rudi (Simon Schwarz) - der sich in der „Grießnockerlaffäre“ als „Godfather der Hinterherschnüffler“ geoutet hat -, gerade im Rollstuhl. Ein Autounfall hat zu multiplen Brüchen geführt, ausgerechnet der Busenfreund das Fahrzeug gelenkt.

Stammgast beim Mordopfer

Noch mehr setzt Franz die Tatsache zu, dass Dauer-Gschpusi Susi (Lisa-Maria Potthoff) und Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) neben dem Eberhofer-Hof ein Spießer-Doppelfamilienhaus mit Gemeinschaftssauna bauen. Zum Ärger von Papa Eberhofer (Eisi Gulp), den der „neumodische Scheiß“ als bekennenden Alt-Hippie in Rage versetzt. Und als wäre das Dorfleben mit fränkischen Rockern, einer liebestollen Ehefrau (Maria Hofstätter), altersschwachem Hund und Marihuana-Fleischpflanzerln nicht schon vertrackt genug, muss Franz zudem entdecken, dass seine Schnaps- und Bier-affinen Kumpel, Metzger Simmerl (Stephan Zinner) und der „Heizungspfuscher“ Flötzinger (Daniel Christensen), Stammkunden beim (ersten) Mordopfer waren ...

Same, same, but different ... sprich Variation statt Erneuerung. Mit dem Erfolgsrezept der populären Bajuwaren-Franchise wird auch diesmal nicht gebrochen. Die Aufklärung der Blutaten steht nicht im Fokus. Es sind die Charaktere, denen es zuzuschauen, Spaß macht - belegt durch weit über fünf Millionen Kinogänger, die sich bundesweit über die bisherigen Folgen amüsierten.

Oma Eberhofer (Enzi Fuchs) zeichnet sich immer noch durch Empathie und ihre Kochkünste aus, Dienststellenleiter Moratschek (Sigi Zimmerschied) meldet sich zu Wort, die gestrenge Kommissarin Elisabeth Mayerhofen (Nora Waldstetten), bekannt als „Thin Lizzie“, absolviert einen Gastauftritt und selbstverständlich ist das Dorfwirtshaussaufgelage mit obligater Rock-’n’-Roll-Bedröhnung gesetzt.

Eingefleischte Fans der Reihe werden bemerken, dass der Leberkäs-Hunger des ewigen Phlegmatikers Franz gestillt zu sein scheint, ebenso werden keine Runden mehr um den Kreisverkehr gedreht, der die launigen Landeier früher aus dem fiktiven Niederkaltenkirchen auf die Autobahn Richtung München brachte. Egal. Dafür freuen sich diesmal ein paar polnische Bauarbeiter - hier schleicht sich durchaus brandaktuelle Realität in die Fiktion - über reichlich schmackhafte Hausmannskost und werden staunend Zeuge, wie ihr Bagger zweckentfremdet wird. Man darf auf die weiteren Baufortschritte gespannt sein. Folge acht, Titel „Guglhupfgeschwader“, befindet sich, bereits in Arbeit.