Berlin. Der iranische Beitrag im Wettbewerb der Berlinale gehört zu den kontroversesten Filmen, die je im Land gemacht wurden. "Ballad of a White Cow" der Regisseure Behtash Sanaeeha und Maryam Moghadam bricht in dem streng islamischen Iran gleich mehrere Tabus. Ein Fehlurteil der Justiz, die Hinrichtung eines Unschuldigen und dann noch eine Amour fou zwischen Witwe und Todesrichter.

"Der Film wurde offenbar nur gemacht, um Tabus zu brechen", kommentierte die Nachrichtenagentur Mehr. Der Film handelt von einem Mann, der wegen Mordes hingerichtet wird. Ein Jahr später wird der wahre Mörder entlarvt und der Richter bereut sein Fehlurteil. Um seine Schuldgefühle zu lindern, versucht er, die Witwe und ihre Tochter finanziell zu unterstützen. Die Wahrheit aber verschweigt er. Doch mit der Zeit verlieben sich beide ineinander.

Filmtitel als Symbol für unschuldige Opfer

"Das gesamte Justizwesen des Landes wird infrage gestellt und der Film gibt den Anschein, als würde es im Iran keine Gerechtigkeit geben", schrieb die Nachrichtenagentur Tasnim. Das Justizwesen hat im iranischen System einen privilegierten Status. Aber die vielen Hinrichtungen haben dazu geführt, dass die Kritik lauter wird.

Für Regisseur Sanaeeha ist das jedoch nicht die Kernbotschaft des Films. "Es geht hier zwar nur um einige Bugs in der Justiz, die definitiv behoben werden müssen, aber noch wichtiger sind die dadurch verursachten bitteren Menschenschicksale", so der 42-Jährige.

Auch Co-Regisseurin und Hauptdarstellerin Moghadam sieht im Film mehr ein Gesellschaftsdrama über zwei Menschen, deren Leben durch ein Fehlurteil zerstört wird. Daher auch der Titel "weiße Kuh", symbolisch für unschuldiges Opfer.

Im Rennen um den Goldenen Bären

Ein weiterer Tabubruch ist eine Szene, die für westliche Verhältnisse harmlos wirkt, in der islamischen Republik jedoch an Pornografie grenzt. Die Witwe steht vor dem Spiegel und schminkt sich, nimmt dann das im Iran obligatorische Kopftuch ab und geht zu dem Richter ins Schlafzimmer, um mit ihm zu schlafen.

"Ja, die Szene hat in der Tat für reichlich Aufregung gesorgt", sagt die 51-jährige Moghadam. Der Film ist nun bei den Filmfestspielen in Berlin im Rennen um den Goldenen Bären. Die Preisträger werden am Freitag bekanntgegeben.