"Die Aussprache": Intensives Kammerspiel nach wahren Begebenheiten

„Geschlossene Gesellschaften“ sind im Kino gerne Sujet. Die entsprechenden Filme gewähren Einblicke in Welten, die man nicht kennt, vielleicht gar nicht kennen möchte. So tauchte Maria Schrader in ihrer vielfach prämierten Miniserie „Unorthodox“ in die jüdische Religionsgemeinschaft der Satmarer in New York ein, während in Peter Weirs „Der einzige Zeuge“ Harrison Ford als Detective im

...