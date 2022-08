"Der Gesang der Flusskrebse": Die Mär vom Marschmädchen

An die Romane von Nicholas Sparks, dem „Meister der großen Gefühle“, und deren Verfilmungen, etwa „Das Leuchten der Stille“ oder „Ein einziger Tag“, fühlt man sich gleich erinnert. Drama, Verrat, Tragödie, Tod und Herzschmerz: All das findet sich auch in „Der Gesang der Flusskrebse“ - im Original: „Where the Crawdads Sing“ -, dem Debütroman von Delia Owens, 1949 in Thomasville, Georgia,

...