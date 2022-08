Das erwartet Kinobesucher im neuen Film "Die Zeit, die wir teilen"

Die Ex-Verlegerin Joan Verra (Isabelle Huppert) fährt mit dem Auto durch eine regnerische Nacht. Aufs Land, zu einem Haus, in dem sie einst mit ihrem Kind lebte. Unvermittelt schaut sie direkt in die Kamera, nimmt mit dem Publikum Kontakt auf und beginnt zu erzählen: „A propos de Joan“, so lautet der treffende Originaltitel, übersetzt: „Über Joan“. Eine fiktive Biografie, montiert aus

...