Ab Donnerstag im Kino: Wie aus Luna Wedler und Corinna Harfouch eine skurrile Familie wird

Aron Lehmann, 1981 in Wuppertal geboren, ist einer der spannendsten, vielseitigsten heimischen Filmemacher. Nach dem Abitur arbeitete er in Berlin zunächst im Bereich Aufnahmeleitung, ehe er an der Hochschule für Film- und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg sein Regiestudium absolvierte. 2012 legte er mit „Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel“ seinen ersten, vielfach prämierten Erstling vor, 2015 folgte „Highway to Hellas“, 2018 landete er mit „Das schönste Mädchen der Welt“ einen (Überraschungs-)Hit. Über 500 000 Zuschauer lockte seine im Teenager-Kosmos angesiedelten Cyrano-de-Bergerac-Variante hierzulande ins Kino, für seine von Luna Wedler gespielte Titelheldin bedeutete die Rolle den darstellerischen Durchbruch.

Mal märchenhaft, mal blutig

Die bildhübsche, begabte Schweizerin hat er nun erneut besetzt, als Luise in „Was man von hier aus sehen kann“, der Adaption des gleichnamigen Romans von Mariana Leky. Als schräger, ungewöhnlicher Mix entpuppt sich das Werk, zu dem der Regisseur das Drehbuch geschrieben hat. Elemente von Heimat-, Liebes- und Fantasyfilm verknüpft er miteinander, märchenhafte wie blutige Momente gibt’s, ein Hauch poetischer Realismus ist spürbar.

Als Erzählerin führt Luise durch die Handlung, die über gut 20 Jahre zwischen Vergangenheit und Gegenwart pendelt. In ein verschlafenes Nest im Westerwald geht es, hier ist die Protagonistin bei ihrer Großmutter Selma (Corinna Harfouch) aufgewachsen.

Die betagte Dame, die in einem abgelegenen (Hexen-)Haus wohnt, besitzt das zweite Gesicht: Immer wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. So verwundert es wenig, dass ihre Enkelin, die mit einem weißen Hund namens Alaska zusammenlebt, ebenfalls über eine besondere Gabe verfügt. Wenn sie etwas anders sagt, als sie denkt, fällt etwas herunter.

Damit nicht genug. Da ist noch der namenlose Optiker (Karl Markovics), der seit Jahren versucht, seine inneren Stimmen zum Schweigen zu bringen, oder die ewig schlecht gelaunte Marlies (Rosalie Thomass), die ihre Tage in ihrer Küche zwischen Bergen von schmutzigen Geschirr verbringt.

Ein skurriles Panoptikum. Eine Welt, in der die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt sind, ihre Bewohner an Intuition und Vorhersehung glauben. Nicht zu vergessen eine weitere Eigenschaft, die die Gemeindemitglieder eint: Kaum jemand wagt es, sich seinen Gefühlen zu stellen. So hat der Optiker Hunderte Liebesbriefe an Selma geschrieben, besser gesagt angefangen. Abgeschickt hat er keinen. Oder Eisdielenbesitzer Alberto (Jasin Challah), ein Grieche, der vorgibt Italiener zu sein. Er unterhält ein Verhältnis mit Luises Mama, Betreiberin des Blumenladens. Sein Herz hat der an sie verloren, bringt dies jedoch nur in gefrorenen Kreationen mit vielsagenden Namen wie „Flammende Versuchung“ zum Ausdruck.

Gegen den Strich gebürstete Komödie

Mit diesem Problem - hier findet der Film sein Zentrum - hat auch die 22-jährige Luise zu kämpfen. Ihr Jugendfreund Martin (Cosmo Taut), der einst versprochen hatte, sie zu heiraten („Wen sonst?“), ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Mitschuldig an seinem Tod fühlt sie sich, zu einer neuen Beziehung nicht fähig.

Bis sich eines Tages eine Gruppe Buddhisten im „Haus der Begegnung“ einquartiert, darunter der stets hungrige Frederik (Benjamin Radjaipour), der es mit den Regeln seiner Religion nicht so genau nimmt. Auf dem Weg nach Japan ist er - und zudem nicht gerade entscheidungsfreudig ...

Eine gegen den Strich gebürstete Komödie voller dramatischer Momente, böser Slapstick inbegriffen, wenn beispielsweise in einer Traumsequenz ein herabfallendes Schild einen Vierbeiner köpft. Eine Weile dauert es, bis alle Erzählfäden zusammengeführt und Personen vorgestellt sind.

Die drei Teile der Vorlage hat Lehmann geschickt verschachtelt, deren Sprachwitz optisch aufbereitet, sich einem einheitlichen Stil verweigert. Entsprechend episodisch setzt sich der Plot zusammen, die Tonlagen wechseln ebenso wie die Bildgestaltung von Kameramann Christian Rein („Love, Rosie - Für immer vielleicht“).

Exzellent ausgesucht sind die Drehorte, die ein stimmiges Kleinstadt-Feeling evozieren. Warmherzig sind die Figuren gezeichnet, gut harmoniert das Ensemble, ob Harfouch („Lara“) oder Wedler, Markovics („Die Fälscher“) oder Thomass („Eine ganz heiße Nummer“). Alle füllen ihre Rollen perfekt.

Eine phantasievolle, unkonventionelle Arbeit über Liebe unter schwierigen Vorzeichen und die Suche nach dem Sinn im Leben. Oder wie Luise trefflich anmerkt: „Das Leben ist genauso unglaubwürdig wie ein Okapi. Aber wenn man sich genauer umsieht, erscheint einem ohnehin das Meiste im Leben als seltsam.“