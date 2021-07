13 000 Gäste in Limburgerhof

Die Premiere der Freiluftkinoveranstaltung „Filmfrühling“ in Limburgerhof hat 13 000 Gäste verzeichnet. Das haben die Veranstalter am Montag mitgeteilt, nachdem tags zuvor die letzte Vorführung über die Leinwand gegangen war. Organisiert wurde die Filmreihe vom Team des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films, Hauptunterstützer ist auch hier die BASF gewesen, auf deren Landwirtschaftsbetrieb Rehhütte das Open-Air-Kino aufgebaut war. Von Zuschauern sei ebenso viel positive Resonanz gekommen wie von der Kulturpolitik, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Kulturinitiative ebenfalls unterstützt. Der Erfolg ermutige die Macherinnen und Macher sehr, heißt es. Man fasse ins Auge, die Reihe nächstes Jahr fortzuführen. tog

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1