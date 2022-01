Die Wuzeln ihrer Karriere als Songwriterin hat Madeline Juno 2013 in Mannheim gelegt. Die junge Offenburgerin, Jahrgang 1995, zog damals in die Quadratestadt, um mit Musikern der Popakademie ihr ersten Album „The Unknown“ (2014) zu produzieren. Dem Achtungserfolg folgte der Umzug in die Hauptstadt, ein zweites englischsprachiges Album und der Wechsel vom Branchenriesen Universal zum Berliner

...