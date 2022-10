So modern klingt das Vermächtnis des Heidelberger Drummers Allen Blairman

Höhepunkt musikalischer Kommunikation (v.l.): Der spätere Heidelberger Allen Blairman. Saxofon-Superstar Albert Ayler und Steve Tintweiss spielen am 25. Juli 1970 im südfranzösischen Museum Fondation Marguerite et Aimé Maeght bei Saint-Paul-de-Vence in der Nähe von Nizza.

© Jacques Robert / Fondation Maeght