Selbsthilfe geht bei den Wombats vor

Liverpool. Wer den ständigen Dauerwettkampf zwischen Adele und Ed Sheeran an der Spitze der Album-Charts bereits leid ist, darf Hoffnung schöpfen: Es gibt tatsächlich noch anderes und nach nur zwei Wochen im neuen Jahr sogar etwas echt Frisches, das fast so bunt ist wie das Cover des neuen Wombats-Albums "Fix Yourself, Not The World" selbst.

Angesichts der aktuellen Umstände ist diese Aufforderung sicher kein falscher Ansatz und auch das Trio aus Liverpool, das mittlerweile über die ganze Welt (Los Angeles, Oslo, London) verstreut ist, hat nicht weniger als das Beste daraus gemacht. Über Zoom-Calls fanden die Indie-Popper nach Sänger Matthew Murphys relativ erfolglosem Solo-Ausflug wieder zusammen und ließen dabei neue Einflüsse zu - ohne sich wie etwa Coldplay völlig darin zu verlieren oder sich sinnfrei nur irgendwelchen Moden anzubiedern. Nach eigener Interpretation haben die Wombats für ihr fünftes Album vor allem nach den "Talking Heads" geschaut, doch innerhalb der zwölf neuen Tracks spielt sich deutlich mehr ab, als der Blick in die Vergangenheit.

Bei "Ready For A High" rühren die Wombats Buzz-Rock, Falsett-Funk und eine Prise Jungle sogar innerhalb eines einzigen Tracks zusammen, ansonsten grüßen EDM, R&B und Charts-Electronica. Das passiert zwar manchmal hart an der Grenze zur Beliebigkeit, wozu nicht weniger als fünf Produzenten sicher ihren Teil dazu beitragen. Letztlich schaffen es die Wombats aber immer wieder, ihre eigentliche DNA durchscheinen zu lassen. Das gelingt mit "If You Ever Leave, I'm Coming With You" oder dem entgegen des Titels eher aufmunternden "Everything I Love Will Going To Die" in bewährter Manier - und Ohrwurm-Melodien samt gewohnt witziger Texte gibt's dazu noch oben drauf.