Mannheim. Die Boomtown Rats hatten bekanntlich montags so ihre Probleme, Ryan Adams zieht wohl der Mittwoch ganz besonders runter. Warum, lässt sich an Titeln wie „Walk In The Dark“, „Dreaming You Backwards“ oder „Who Is Going To Love Me Now, If Not You“ schnell ablesen. Trauer, Einsamkeit, Selbstmitleid – alles verpackt in die klassische Americana-Instrumentierung mit Klavier, Gitarre und verwaschenen Drums, die ehr durch den Sumpf der Traurigkeit waten, als das ganze zusammenhalten. Wer gerne in solcher Melancholie badet , kann derzeit wohl kaum tiefer und wohltuender darin eintauchen als in Adams Mittwochs-Elegien. Den endgültigen Genuss beschweren allerdings die Missbrauchsvorwürfe gegen den Singer-Songwriter aus North Carolina, die bislang zwar juristisch ohne Folgen blieben, aber dennoch einen bleibenden Schatten auf eines von Adams wohl besten Alben legen. Der in brüchiger Neil-Young-Manier "I’m Sorry And I Love You" hört sich vor diesem Hintergrund fast an wie eine Entschuldigung an die Fangemeinde. (Pax Americana/Rough Trade)

Mit "Wednesdays" startet US-Songwriter Ryan Adams eine Trilogie. © Pax Americana