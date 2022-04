Nach sechs Jahren Albumpause und endlich wieder in Bestbesetzung mit John Frusciante an der Gitarre sowie Produzentenlegende Rick Rubin am Regiepult könnten die Erwartungen nicht höher sein an eine neue Platte der Red Hot Chili Peppers (RHCP). Altgediente Fans werden dann auch fast zwangsläufig enttäuscht sein über die Überdosis Westcoast-Wohlklang auf

...