Es bleibt ein Vergnügen, der unter anderem an der Mannheimer Popakademie ausgebildeten Sängerin, Komponistin, Produzentin und Multiinstrumentalistin Mine bei der ständigen Entwicklung zuzuhören. Ihr Status zeigt sich daran, dass am 30. April drei der wichtigsten deutschsprachigen Alben des Jahres erscheinen: von ihr, Danger Dan und dem Duo Edgar Wasser & Fatoni. Und an

...