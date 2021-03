Mannheim/Berlin. Eine reizende Versuchung: Die überaus wohlklingende und stilistisch unangreifbare Sonya Yoncheva singt Arien und Lieder der Renaissance und vermengt sie mit Folkloristischem aus ihrer Heimat Bulgarien sowie – man höre und staune – mit ABBAs „Like an Angel“, bearbeitet für die entspannt und leicht aufspielende Cappella Mediterranea unter Leonardo García Alarcón. Das passt und ist ein Volltreffer. „Rebirth“ heißt das Album, also Renaissance, und Yoncheva dürfte damit auch ein bisschen auf ein Beleben nach der Coronakrise anspielen. Die Mixtur mit Monteverdi, Cavalli oder Dowland ist überaus gelungen. Ein bisschen verfolgt wird hier auch das wunderbare Konzept von Christina Pluhar und ihrer L’Arpeggiata, die seit Jahren versuchen, den auf Werke bezogenen Alben-Kanon weg vom Opus-Denken hin zu einem thematischen Denken zu lenken. Auf Pop übertragen also: Weg vom Song-auf-Song-Spielen hin zum Konzeptalbum. Das ist auch mit "Rebirth" überraschend belebend und führt in eine akustische Wunder-Oase, deren Charme man sich nur mit Mühe entzieht. Und da Yoncheva auch als Opernsängerin eine sehr natürliche Stimme hat, wirkt hier alles sehr stimmig und harmonisch. Danke, Diva! (Sony Classical)

Cover des neuen Albums von Sonya Yoncheva. © Sony Classical