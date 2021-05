New Orders neuer Meilenstein

London. Volle Konzerthallen, schweißtreibende Gemeinschaftserlebnisse – was so mancher nicht vermisst, gehört für andere dazu, wie die Luft zum Atmen. Schnöder Ersatz auf digitalen Formaten ist da oft nur zweite Wahl, doch sind die Konserven dann so gut gemacht wie das Doppel-Live-Album „Education Entertainment Recreation“ der Kult-Waver New Order könnte uns das tatsächlich über den Sommer und in Richtung bessere Tage retten. Über volle 140 Minuten breitet das britische Quintett bei seinem im November 2018 aufgezeichneten Heimspiel im Londoner Alexandra Palace seinen beeindruckenden Back-Katalog aus, der sich über nicht weniger als 40 Jahre erstreckt - und nichts von seiner Magie verloren hat. Wie zeitlos diese Band agiert, zeigt der Mix aus alten Hits bis zum jüngsten Album-Glanzstück „Music Complete“ (2015). Dass der „AllyPally“ bei Songs wie Klassikern der Marke „Blue Monday“ erwartungsgemäß aus den Fugen gerät, muss nicht besonders erwähnt werden, doch es sind nicht zuletzt auch die ruhigeren Momente wie die Joy-Division-Reminiszenzen („Disorder“, „Decades“), die für die Gänsehaut-Momente sorgen. Frontmann Bernard Sumner kommt mit seinen nunmehr 65 Lenzen stimmlich zwar so langsam in die Jahre, dafür ist der Sound der Show glasklar und wer zur CD-Box samt Blue Ray greift, bekommt gleich noch eine audiovisuelle Show mitgeliefert, die nicht weniger als perfekt ist. Doch auch der einfache Mitschnitt lässt die Dichte der Atmosphäre erahnen und macht traurig und hoffnungsfroh zugleich. Traurig, weil es schon so lange her ist, als solche Momente tatsächlich zu erleben waren. Hoffnungsfroh, weil es vielleicht bald wieder die Chance gibt, solche Meilensteine nicht nur aus der Ferne verfolgen zu können.

AdUnit urban-intext1