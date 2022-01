Neues Album von Gitarrist Tim Pfau und Saxofonist Olaf Schönborn: „Das geht im Studio ratzfatz“

Mannheim. Eigentlich fehlen nur Hip-Hop-, Techno-Beats und klassische Weltmusik. Ansonsten ist der Albumtitel „Diversity“ Programm bei der sechsten CD von Gitarrist Tim Pfau und Saxofonist Olaf Schönborn. Sie lotet ein enormes Spektrum aus zwischen Fusion-Jazz, Pop, Rock, Funk in vielen Spielarten und Blues. Als Kampfbegriff der identitätspolitischen Debatte klingt der Begriff Diversität gern mal ohrenbetäubend überspitzt. Das Mannheimer Duo zelebriert dagegen mit 14 Songs, wie wohltuend und befruchtend der Austausch zwischen Musikstilen sein kann. Das klingt nicht nur schön, sondern zwischen den Noten auch wie ein Plädoyer für Toleranz. Denn wer gern den Vorwurf „kultureller Aneignung“ erhebt, müsste Musik wie in Bernstein museal verewigen – und von den oben genannten Stilen hätte außer Blues keiner eine Existenzberechtigung. Beziehungsweise: Sie wären gar nicht erst entstanden.

Was schade wäre, wie „Diversity“ schnell zeigt. Los geht es mit der schön tönenden, nicht übermäßig glatten Fusion-Nummer „Portable Dreams“ und damit auf vertrautem Terrain für altgediente Hörer von Pfau/Schönborn. Doch im kreativ verspielten „Some Real Highlights“ zeigt sich, dass das Duo Lust auf neue Spielwiesen hat. Dabei ist ihre Arbeitsweise unverändert: Der gebürtige Mannheimer Pfau, langjähriger Leiter des Fachbereichs Jazz und Pop an der Musikschule in der Quadratestadt, lädt seinen einstigen Mitarbeiter Schönborn in sein Blue:git-Heimstudio nach Oggersheim ein. Zu dem Zeitpunkt sind die Songs schon geschrieben und vorproduziert. „Tim schreibt unfassbar viele Lieder. Da sind noch keine Bläser, Soli und Sätze drauf.“ Dann ergänzt sich das Duo hörbar perfekt. Denn längst wissen beide ganz genau, was der andere mag. „So habe ich inzwischen im Studio eine totale Freiheit, die ich sehr genieße“, sagt Schönborn. Zumal Pfau, ein Autodidakt am Produzentenpult, ihm einen wunderbaren Saxofon-Sound ins Studio zaubere.

Das ist besonders gut zu hören auf der druckvollen Funkrock-Nummer „Any Time A Day“, das gekonnt mit lässigen Vocoder-Effekten experimentiert. Hier lohnt sich das genaue Hinhören auf CD, denn wie bei vielen der 14 Songs steckt extrem viel Liebe im Detail. Auch im Bluesrocker „Blues In Your Heart“, annähernd im Jeff-Healey-Stil mit expressivem Schönborn-Solo, bei dem Pfau unter anderem die Orgel wie Pat Metheny auf einer MIDI-Gitarre einspielt. Kaum zu glauben auch, dass das Schlagzeug hier wie bei allen Songs aus dem Computer kommt. Das tatsächlich megaentspannte „Chilling“ beginnt dann wieder wie eine puristische Skizze von Stings Gitarrist Dominic Miller. Aber selbst wenn es wie bei „Deaf But Loud“ etwas sphärisch wird oder einen die Melodie von „So It May Be“ poppig anspringt, eignet sich das Album bis zum Schluss- und Höhepunkt „Fancy Music“ auch perfekt als anregende Hintergrundmusik.

Es vergingen etwa sechs bis neun Monate bis eine CD fertig sei, berichtet der vielbeschäftigte Schönborn weiter von der routinierten Zusammenarbeit, die jetzt aber einen kreativen Höhepunkt erreicht hat. Bei den Treffen in Oggersheim sei das Duo extrem produktiv: „Wenn ich zu Tim fahre, machen wir immer ein bis zwei Songs komplett fertig. Das geht ratzfatz“, erzählt Schönborn. Der dabei quasi seinen halben Hausstand ins Auto packt: Auf „Diversity“ ist er mit Querflöte, Klarinette, Horn, Sopran-, Alt-, Tenor und Bariton-Saxofon zu hören. Der klassisch geschulte Pfau spielt hier verstärkt auch mal Akustikgitarre, besonders hörenswert im reinen Duett mit Schönborns Saxofon. Dazu liefert er einen sehr ordentlichen Bass-Sound und steuert die Rhythmik aus dem Computer bei – bis hin zu latinisierten Percussion-Rhythmen. Also alle Nicht-Blasinstrumente, nur auf vier Liedern spielt Pianist Günter Hornung Orgel beziehungsweise Flügel.

Dass die Platte in vielerlei Hinsicht so explizit Vielfalt demonstriert, ist nicht Zum Ersten, weil wir schon sehr viel in der Richtung Standard-Fusion-Jazz aufgenommen haben. Da wollten wir einfach mal den Horizont erweitern.“ Zum Zweiten habe er Tim Pfau gesagt „Mensch, Du spielt so schön akustische Gitarre. Warum machen wir nicht mal etwas Ruhiges, nur als Duo, auch mal ohne Drums. Am liebsten würde ich ein ganzes Album nur so aufnehmen.“ Spannende Vorstellung … zumal die Kombination nicht so gängig ist.