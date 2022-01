Es gibt nach jeder noch so langen Nacht einen neuen Morgen. So lautet die musikgewordene Erkenntnis von The Weeknd, der am 7. Januar mit „Dawn FM“ vielleicht schon das Pop-Album des Jahres auf den Markt gebracht hat.

Seit der Veröffentlichung der ersten Mixtapes bis heute hat der Kanadier eine steile Karriere hingelegt. Auftritt beim Superbowl, Rekorde bei Streaminganbietern oder eine

...