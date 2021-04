London Grammar auf konstant hohem Niveau

London. Auch wenn es der Titel des dritten Albums vermuten lässt, müssen die London-Grammar-Fans nicht befürchten, dass sich der immer so wohltuend unterkühlte Trance-Sound des Indie-Trios nun zu einem Soundtrack für den sonnendurchfluteten „Golden State“ eignen würde. Zwar gehen Songs wie „Lose Your Head“, „How Does It Feel“ oder „Baby It’s You“ erstaunlich geradlinig Richtung Tanzfläche und haben im heimischen Großbritannien bereits den entsprechenden Anteil im Radio-Programm. Aber die sphärische Sound-Reduzierung wie im Nebel einer Londoner Gaslicht-Laterne als Wiedererkennungsmerkmal von London Grammar verliert sich nie an den Einheits-Pop dieser Tage. Das hat vor allem mit Hannah Reid zu tun, die sich mit ihrer unverwechselbarer Stimme auf Album Nummer drei endgültig zur Frontfrau der vor zehn Jahren gegründeten Melancholiker-Band aufschwingt. Reid prägt „Californian Soil“ auch inhaltlich, von ihrer Stimmfülle zwischen Alt und Sopran gar nicht zu reden. Und wem das schon immer zu nahe an den Engeln war, kann sich nun über ein paar knackige Beats mehr als sonst oder eine Runde trockene Riffs freuen, die das alles wieder erden.

AdUnit urban-intext1