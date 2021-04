Ein Album als Selbstbestätigung: Ja, Panik sind "Die Gruppe"

Berlin. Die neuen Songs der Wahl-Berliner „Ja, Panik“ sind zwar vor der Pandemie entstanden, doch das neue Lebenszeichen der österreichischen Indie-Band nach nicht weniger sieben Jahren ist gespenstisch aktuell. „Drinnen ich, draußen nichts“ heißt es etwa auf „On Livestream“. Rausgehen, mal wieder die Sonne sehen („The Cure“), die durchaus fragwürdige Sehnsucht nach Gemeinschaft („Die Gruppe“) – die Burgenländer hatten wohl einen siebten Sinn für das, was da kam, oder einfach nur das ausgesprochen, was Corona vielleicht auch nur unter das Brennglas legte. Was mit Blick auf die deutsch-englischen Texte also immer wieder aufhorchen lässt, wird musikalisch von Fragmenten aus Synthies und Gitarren gespeist, die ab und zu melodisch zusammenlaufen, bevor sie kulminieren oder eben wieder auseinanderfallen. Das bekommen „Ja, Panik“ in der aktuellen Formation als Quartett routiniert hin, in dem sie Schweres erstaunlich leicht klingen lassen. Rabea Erradis Gast-Saxophon hebt sich dabei wohltuend aus den vielen Nebengeräuschen heraus. Am Ende steht „Apocalypse Oder Revolution“ – aber vielleicht gibt es ja auch etwas dazwischen.

