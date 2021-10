Duran Duran zwischen alt und neu

London. Karottenjeans, Schulterpolster und Duran Duran – dieses magische Dreieck wird sich jedem erschließen, der in den 80er musikalisch sozialisiert wurde. Und selbst wer mit dem Quartett nichts anfangen konnte, wird den vier Briten nicht absprechen können, dass sie als Mitbegründer der New-Romantic-Welle Trends gesetzt und mit nicht wenigen Hits ("Girls On Film", "Wild Boys") Pop-Meilensteine gesetzt haben. Bis auf einige kurze Auszeiten und diverse Umbesetzungen währt die Bandgeschichte um Frontmann Simon Le Bon und Keyboarder Nick Rhodes nun schon fast 40 Jahre und gerade im neuen Jahrtausend versuchte Duran Duran oft sehr verkrampft, modern klingen zu wollen, was nicht immer die beste Idee war. Mit dem 15. Studioalbum „Future Past“ in Originalbesetzung könnte sich, wie der Titel schon vorgibt, nun eine Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit anbahnen, ohne in die alten Klischees abzurutschen. Bezeichnend dafür steht der Opener „Invisible“, der ganz und gar nicht unsichtbar vor allem die rhythmischen Muster der besten Tage dieser Band aufnimmt. Für den gelungenen Brückenschlag zwischen Alt und Neu ließen sich viele weitere Beispiele finden, für den Blick Richtung Zukunft stehen etwa Kollaborationen wie mit der schwedischen Sängerin Tove Lo oder der britischen Rapperin Ivorian Doll. Dass Synthie-Legende Giorgio Moroder zum schwergewichtigen Produzententeam um Hit-Maschine Mark Ronson und Kult-DJ Erol Alkan gehört, weist dagegen weit in die Vergangenheit. Herausgekommen ist nach fünf Jahren Pause letztlich ein Album, mit dem Duran Duran selbstbewusst nach vorne schauen kann – auch wenn am Ende vielleicht der ein oder andere Song zu wenig so richtig im Ohr bleibt.

2 Bilder Future Past © Warner