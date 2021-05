Dropkick Murphys starten die nächste Party

Boston. Gerade Live-Bands wie die Dropkick Murphys dürfte das pandemiebedingte Auftrittsverbot besonders hart treffen. So mussten die Folk-Punker aus Boston mit den unverkennbar irischen Wurzeln 2020 ihre Europa-Tournee abbrechen und zogen sich seitdem ins Studio zurück, wo ihr zehntes Album entstand. Und wie eine Antwort auf die große Düsternis ist „Turn That Dial Up“ als Hommage an die einfache Freude an der Musik konzipiert, die einem sagen will: „Raus aus der Jogging-Hose und mach Dich bereit für bessere Tage!“ Das gelingt mit dem bewährten Rezept zwischen Kneipen-Hymne und Rock-Attacke – immer mit Dudelsack oder der Tin Whistle unverkennbar und lautstark ins keltische Erbe eingeordnet. In Boston also wenig Neues bis auf die eher ernsten Themen wie den Bombenanschlag auf den Boston-Marathon oder die (auch persönlichen) Verluste während der Corona-Pandemie. Dass die Murphys mit einer Ballade aus dem Album gehen, kommt schließlich nicht alle Tage vor. Ansonsten bekommt der Fan, was er erwartet und mit der Nummer „Mick Jones Nickes My Pudding“ eine witzige Anekdote, die wohltuend etwas aus dem Rahmen fällt. Ansonsten: Mittelfinger hoch, wie die erste Single rät, und dann einfach aufdrehen - „Turn That Dial Up“.

