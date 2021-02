Mannheim/Osnabrück. Der Name klingt nach Normalverbraucher, sein Geburtsort Osnabrück ist nicht gerade als internationale In-Metropole bekannt. Trotzdem ist Robin Schulz seit 2012 zu einem der erfolgreichsten deutschen Musiker geworden. Das weiß jeder, der sich nur ein bisschen für elektronische Dance Music (EDM) interessiert. Seinen Freund Felix Jaehn und den Kaiserslauterer Zedd hat er ein Stück weit abgehängt. Vier Jahre nach dem nicht ganz so erfolgreichen „Uncovered“ (2017) kriegt der 33-Jährige mit seinem vierten Studioalbum, das er originellerweise „IIII“ nennt, die Kurve zurück zu einer vollen Ladung Hits und Ohrwürmer, die am Stück auch eine Stunde lang eine Party kompetent beschallen könnte – wenn man denn Partys feiern könnte. Aber der Sommer kommt bestimmt.

Da fällt nicht nur das frisch veröffentlichte „One More Time“ mit Felix Jaehn und der spannenden, dunklen Stimme von Alida, deren Stimme an eine junge Stevie Nicks erinnert (wenn Schulz sie nicht so stark verzerrt wie in „In Your Eyes“), schnell auf. Auch Schulz‘ Version von Wes Mandikos Hit „Alane“, die der kamerunische Sänger mitbestreitet, „All We Got“ mit der schwedischen Songschreiberin Kiddo oder „Live And Let Live“ mit US-Star Sam Martin gehen rasant ins Ohr. Im Gesamtpaket ähnelt sich das Schulz-Rezept allerdings sehr: Ein quietschiger Mixtape-Sound als Wiedererkennungssignal, Konsens-Beats mit nicht zu viel Bumms und Refrains, die markante Stimmen, oft mit viel Autotune verfremdet, hitverdächtig machen – fertig! Aber so funktioniert das DJ-Geschäft nun mal, seit die Pultkünstler mit David Guetta aus den Clubs auf die Weltbühne geklettert sind.

Dass es bis zu „IIII“ relativ lang gedauert hat, begründet der DJ und Produzent mit seinem Qualitätsanspruch: "Ich denke da im Gegensatz zum allgemeinen Algorithmustrend und in Zeiten, wo Monthly Listeners die größte Währung zu sein scheinen, nie taktisch! Ein Song muss mich berühren. Eine Stimme muss bei mir Gänsehaut erzeugen und ein Feature sollte mir möglichst sympathisch erscheinen." Tatsächlich prägt der 33-Jährige mit relativ einfachen Mitteln und viel Gespür für Hits eher seinen eigenen Trend, als dass er irgendetwas hinterherläuft, was gerade en vogue ist. Das legen zumindest seine bisherigen Erfolge nahe: mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger und über acht Milliarden Streams, für die er laut Plattenfirma Warner Music bisher über 275 Gold- und Platin-Auszeichnungen sammeln konnte und in 92 Ländern in die Charts einstieg, eine Grammy-Nominierung ("Best Remixed Recording, Non-Classical" für „Waves", 2014) und die historische Bestmarke für den weltweit erfolgreichsten Song aller Zeiten eines deutschen Künstlers ("Prayer in C"). Bei Spotify ist Robin Schulz weltweit einer der am meisten gestreamten Künstler und bringt es auf 24,5 Millionen monatliche Hörer, sein YouTube-Kanal ist der deutschlandweit erfolgreichste und mit insgesamt 2,6 Milliarden Views auch international ganz weit vorn.

Die Pandemie bringt die Vorteile von Produzenten-Stars wie Schulz besonders deutlich zum Vorschein, weil sie auch online über Kontinentalgrenzen hinweg mit anderen kreativ sein können. Trotzdem sagt der Deutsche: „Es fehlt mir wirklich sehr, mich mit Menschen live hinzusetzen und Ideen zu verwirklichen.“ Zum Glück hat das aber nicht den Kreativprozess als solchen beeinträchtigt. Neben den bereits erwähnten Features wie Alida, Sam Martin, Wes, Kiddo und Felix Jaehn finden sich noch Gastspiele von Harloe, Nick Martin, Erika Sirola Saygrace, The Leonard, SVRCINA, Colour Your Mind und Tyler James Bellinger.

Zur Albumveröffentlichung erschien nicht nur die Single "One More Time", sondern auch ein Video-Album-Sampler samt Drohnen-Lightshow auf Youtube (anzusehen hier).

(Warner Music)

Welterfolg aus Osnabrück: Robin Schulz veröffentlicht "IIII". © Warner Music