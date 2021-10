Am Ende, bevor ein letzter Song die Hörenden durch- und aufatmen lässt, ist der Kopf schon längst am Pochen. „Music Of The Spheres“, das neunte Studioalbum der vier Engländer Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman und Will Champion, lässt an einen dieser Kindergeburtstage denken, bei dem die Eltern aber mal wirklich so alle Register ziehen wollen: Es gibt einen Clown, einen Zauberer, einen

...