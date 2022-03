Cypress Hill auf "Back in Black" benebelt und dennoch glasklar

Los Angeles. Kaum eine andere Band gehört so zum Hio-Hop-Inventar wie Cypress Hill, die vor nicht weniger als 30 Jahren erstmals auf der Szene erschienen. Seitdem steht das Trio wie nur wenige vergleichbare Formationen für den Westküsten-Sound und prägte das Genre vor allem mit seiner relativ monothematischen Vorliebe für bestimmte, in Rauch aufgehende Substanzen. Zwar hat sich die Welt inzwischen geändert und Cannabis ist sogar in Teilen der USA legal, für Cypress Hill ist das aber noch lange kein Grund, sich auf „Back In Black“ andere Themen als Gang-Geschichten und Weed-Wahrheiten zu widmen. Wer Cypress Hill will, kriegt wie verlangt die volle Dröhnung aus messerscharfen Lines, dem näselnden Sound, handgemachten Offensiv-Percussions und Old-School-Soundschnipseln, die auch beim mehrfachen Durchhören Aufhorchen lassen. Der Ausflug ins Psychodelische wie mit „Elephants On Acid“ (2018) scheint zum Glück nur eine Episode gewesen zu sein, der slick fließende „Champion Sound“ (Track neun) aus dem „Temple Of Boom“, ist auf Lonplayer Nummer zehn definitiv zurück. Da mag der Geist auch noch so vernebelt sein, dieses Album ist glasklar auf den Punkt gebracht und mit seinen nicht mal 33 Minuten höchstens ein bisschen zu kurz geraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1