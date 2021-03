London.. Ben Howard macht es einem nicht leicht. Der gebürtige Londoner begann bekanntermaßen als lässiger Surfer, wurde als britischer Jack Johnson missverstanden und bescherte uns Perlen wie „Keep Your Head Up“ oder wunderbare Alben wie „I Fortget Where We Were“. Doch Howard stellt seine Fans nicht nur bei Konzerten, die er vor allem für sich selbst zu spielen scheint, auf die Probe, sondern entwickelte auch mit seinen Alben zusehend eine Art Verschlossenheit, die konsequent mit der persönlichen Sinnsuche korrespondierte. Auf dem Weg zu sich selbst grub der 33-Jährige dabei auch einfach mal nur ein Loch, um ein mögliches Karriereende auszuloten. So weit, so seltsam, was zuletzt in „Noonday Dream“ (2018) gipfelte. Mit „Collections From The Whiteout“ meldet sich der Singer-Songwriter nun wieder zurück und gibt sich dabei erstaunlich offen. Nicht nur, dass die 14 Tracks frühlingshaft zu flirren scheinen, sondern Howard gibt erstmals auch den Produzentenstuhl frei, den kein Geringerer als Aaron Dessner (The National) einnimmt. Der verpasst dem zupfend-minimalistischen Sound Howards ein paar elektronische Kanten und komprimiert die immer etwas wabernden Kompositionen des Briten, ohne das Ganze zu überladen. Dabei bleiben aber immer noch genug Freiheiten, die sich Howard ausgiebig nimmt. Und so bleibt „Collections From The Whiteout“ tatsächlich eher eine Sammlung skurriler Skizzen über teils kuriose Begebenheiten, im Endeffekt mehr ein Klang als ein Konzept. Aber ein durchaus schöner Klang, der in nun die länger werdenden Abende trägt. (Universal)