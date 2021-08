Album der Mannheimer Familieband "Larifari" zu gewinnen

Familienmusik aus Mannheim mit Einschlägen aus Pop, Disko, Indie-Rock und Singer-Songwriter – das sind „Larifari“. Viele kennen sie schon von der „Mannheim Music Week“, wo sie in den Stadtteilen gerockt haben und mit ihrer guten Laune die miese Corona-Stimmung vertrieben haben.

Das Album. © Larifari

Unser "Leben"-Bereich verlost das Album von Larifari "Ob groß, klein, dick, dünn, blau oder durchsichtig". Wer bei unserem Gewinnspiel mitmachen möchte, ruft von Montag 9. August, ab 8 Uhr, bis Freitag, 13.August, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, evtl. gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Stichwort „Larifari“, Ihren Namen, Ihre Adresse und unbedingt die Telefonnummer, unter der wir Sie am Montag, 16. August anrufen können (am besten Mobilnummer). Vielleicht gehören Sie zu den Gewinnern. Viel Glück!