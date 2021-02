Mannheim.

46 ist Savaş Yurderi gerade geworden, als Kool Savas versprüht der „King Of Rap“ aber immer noch Wucht, Wut und Wortwitz. Das zeigt sein insgesamt elftes Album „Aghori“, das mit Abstand beste seit „Aura“ 2011. Denn der lange auf dem beschaulichen Dilsberg ansässige Rapper kanalisiert seine Aggressivität, Kreativität und das Unverständnis für das moderne Hip-Hop-Business in für seine Verhältnisse sehr eingängige Tracks. So ist ihm ein Rapalbum gelungen, das wie Pop funktioniert: Songs wie „AMG“ oder „Rapkiller“ gehen mit extrem starken Hooklines von Sängerin Alies schnell ins Ohr, vor allem nerven sie auch beim Immer-Wiederhören nicht. Im Gegenteil: Der Druck auf Repeat erfolgt fast automatisch, so erschließt sich Savas‘ sprachliche Finesse auch weniger rap-affinen Hörern wie nebenbei. Von Askese ist jedenfalls wenig zu hören, die die Aghori auszeichnet, die „furchtlosen“ Anhänger einer hinduistischen Glaubensgemeinschaft, denen das Werk seinen Titel verdankt.

Da hat der Deutsch-Rap-Altmeister offenbar ganz genau hingehört beim extrem erfolgreichen Deutschpop-Crossover-Album „Ich und keine Maske“ (2019) von Sido, der diesen Sound in sein „Aghori“-Gastspiel „Dicka was“ auch 1:1 einbringt. Ganz stark ist der „AMG“-Remix mit vielen Gästen, darunter markante Stars wie Motrip oder Sierra Kid. Unerwartet kommt die Stimme von Deutschpopsängerin Alexa Feser in „Der stärkste Mann“, dem inhaltlich stärksten Song des Albums. Hier bedankt sich Kool Savas mit ergreifender Offenheit in bester „Aura“-Manier bei seinem Vater. Der ist für ihn das größte Vorbild und bis heute eine Inspirationsquelle. Als politischer Häftling musste er in der Türkei fünf Jahre viel erdulden, Savas‘ deutsche Mutter flüchtete deswegen mit ihrem Sohn zurück in dessen Geburtsstadt Aachen. Gut möglich, dass dieses bewegende Stück für das zweite Xavas-Album gedacht war, dass Kool Savas 2020 mit Xavier Naidoo geplant hatte. Bevor der Mannheimer endgültig in flüchtlingsfeindliche Querdenker-Rhetorik abdriftete, und damit auch die Yurderi-Familie empörte (wie berichtet).

Zur Sprache: Savas ist längst erwachsen geworden, Familienvater. Die Reife merkt man am Rückgang von gewaltverherrlichenden und sexistischen Zeilen. Homophobie findet man dagegen weiter reichlich. Da müssen Straßenrapper, die nicht nur die Autoposer-Szene und angehende Zuhälter bedienen wollen, auf Dauer schon noch weiter überlegen, was an Straßen-Slang künstlerisch eine unerlässliche Funktion hat – und was hohle, aber heutzutage brandgefährliche Pose. Und warum muss Sex unter Männern 2021 als etwas Herabwürdigendes für Konkurrenten dargestellt werden? Es mag auf oft metaphorisch gemeint sein, als Ausdruck für Selbstprostitution etwa – aber das macht es keinen Deut besser. Beziehungsweise: humaner.

Überhaupt die Inhalte. Mit zehn Studioalben in unterschiedlichen Konstellationen plus 13 Mixtapes und „Best ofs“ kommt „Essah“ schon jetzt auf ein imposantes Lebenswerk. Dessen Stellenwert rappt Savas in gefühlt 80 Prozent der Texte auf „Aghori“ in den Himmel. Auch so eine Genre-Pose. Dass der neben Samy Deluxe technisch beste deutschsprachige Rapper nix mehr beweisen muss, ist klar. Das hat er oft genug gesagt und gezeigt. Warum er das trotzdem immer noch zu seinem Hauptinhalt macht, bleibt ein Rätsel. Das genretypische verbale Revierverhalten, immer wieder den eigenen Stellenwert in möglichst neuen, originellen Formulierungen zu zementieren, ist keine befriedigende Erklärung. Vor allem nicht angesichts der Reputation und Lebenserfahrung, die dieser Künstler längst hat. Im Deutsch-Rap-Spiel ist Kool Savas längst so etwas wie Grönemeyer, Westernhagen oder heutzutage Mark Forster im Pop. Wenn die auf jedem Album nur darüber singen würden, warum sie die Größten sind und es schon immer waren, würde man sie zum Fiebermessen schicken. Auf „Aura“ und Teilen von „Aghori“ hat Kool Savas ja längst gezeigt, wie gut ihm tiefgründigeres Storytelling über die Lippen geht.

