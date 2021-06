Himbeeren, so weit das Auge reicht, wachsen im Tunnelsystem von Peter Fehmel. In Dutzenden Zelten auf Maudacher Gemarkung sorgen überspannte Edelstahlbögen für den notwendigen Schutz der empfindlichen Beerenfrucht. „Wir leben hier im Kalifornien Deutschlands“, gibt der 63-jährige Landwirt mit Blick auf die besonderen klimatischen Bedingungen zu bedenken, die in der warmen und trockenen

...