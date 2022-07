Nachhaltig und lecker: BIO Sirups für eine Erfrischung an warmen Sommertagen

(djd-p). Es gibt viele Gründe für die Beliebtheit von Sirups, im Supermarktregal wächst das entsprechende Angebot stetig an. Hier erfahren Sie, warum Getränke mit Sirup so angesagt sind und welche Neuheiten es auf dem Markt gibt.

Vorteil 1: Mit Sirup kann man sein Lieblingsgetränk ganz individuell mischen und Geschmack und Intensität selbst bestimmen. Vorteil 2: Sirups eignen sich besonders gut für die eigene Herstellung von Cocktails oder auch sogenannten Mocktails, also alkoholfreie Varianten von alkoholhaltigen Cocktails. Vorteil 3: Wer zusätzlich einen Wassersprudler zu Hause nutzt, erspart sich das schwere Schleppen von vielen Getränkekisten, spart bis zu Tausende Einweg-Plastikflaschen und leistet damit nebenbei noch einen aktiven Beitrag für die Umwelt. Ideal für die schönen Sommertage gibt es nun die neuen fruchtigen BIO Sirups von SodaStream. Damit ist eine leckere Erfrischung garantiert.

Früchte aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft

In sechs Sorten – Cassis, Ginger Ale, Zitrone, Pink Grapefruit, Orange und Apfel – eignen sich die BIO Sirups sowohl für Schorlen als auch für Mock- oder Cocktails. Als bio-zertifiziertes Produkt werden dabei ausschließlich Früchte aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft verwendet. Die Sirups sind zudem vegan, enthalten 45 Prozent weniger Zucker als die zehn beliebtesten Softdrinks* und konzentrieren sich auf den natürlichen Geschmack der verwendeten Früchte. Damit ist der BIO Sirup eine echte Alternative zu herkömmlichen Fertiggetränken. Mit ihm lassen sich abwechslungsreiche Getränke in Bioqualität zubereiten: Wie wäre es etwa mit einer klassischen Zitronenlimonade – wahlweise aufgepeppt mit Gin? Oder mit einem sommerlichen Orangen-Refresher oder einem köstlichen Pink-Grapefruit-Mocktail?

Glasflasche sorgt für nachhaltiges Trinkerlebnis

Die BIO Sirups werden in trendigen braunen Glasflaschen mit knallig-bunten Etiketten im Retrolook angeboten und bestehen aus mindestens 75 Prozent wiederverwendetem Altglas. Die Sirups werden in Deutschland abgefüllt und auch die Glasflaschen und Etiketten werden hierzulande produziert, um den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren. Eine Flasche mit 500 Milliliter Sirup ergibt bis zu 3,5 Liter Fertiggetränk. Das spart bis zu sieben Einweg-Plastikflaschen beim Kauf von Limonaden und Schorlen und schafft zugleich Platz in der Küche.

Noch mehr Nachhaltigkeit dank aufgesprudeltem Leitungswasser

Mit frisch aufgesprudeltem Leitungswasser wird das Trinkerlebnis noch nachhaltiger. Die Wassersprudler DUO und TERRA von SodaStream sind dafür eine gute Wahl und eine zugleich bequeme Lösung. Denn sie ersparen das Schleppen von Sixpacks und Co. und der Umwelt unzählige Einweg-Plastikflaschen. Einfach kaltes Leitungswasser in die spülmaschinengeeignete Glas- oder Kunststoffflasche füllen und das Wasser nach Belieben aufsprudeln. Dann die gewünschte Menge Sirup in die Flasche oder ins Glas geben und genießen.

*45 Prozent weniger Zucker als die zehn meistverkauften Softdrinks in Deutschland und in der Schweiz. Global Data, 2020.