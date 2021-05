Luft raus, Frische rein: Durch Vakuumieren bleiben Lebensmittel bis zu 8-mal länger haltbar

(djd). Lebensmittelverschwendung ist out, aber grau angelaufenes Fleisch oder welkes Gemüse mag dann auch oft keiner mehr essen. Wer Nahrungsmittel richtig lagert, wirft deshalb am Ende weniger weg. Mit einfachen Tipps zur Lagerung und vor allem durch Vakuumieren bleiben die Frische, der Geschmack und die Nährstoffe deutlich länger erhalten.

Rund 75 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf wandern in Deutschland laut Bundesernährungsministerium alljährlich in den Müll. Hauptgrund ist dafür laut einer Erhebung der Verbraucherzentrale Bayern (2018), dass Gemüse, Fleisch und Co. im eigenen Haushalt verdorben sind. Ein ganz wichtiger Punkt, um das zu verhindern, ist die richtige Lagerung: So gehören Mehl, Nudeln und Hülsenfrüchte in den dunklen und trockenen Vorratsschrank. Tomaten, Bananen und andere Südfrüchte lagern im Obstkorb. Salat, Gemüse, Äpfel und Co. kommen ins Gemüsefach des Kühlschranks, leicht verderbliche Speisen wie Fleisch ins Fach darüber, Käse und andere Milchprodukte in die oberen Etagen.

Vom Vakuumierer in den Kühlschrank

Eine besonders effektive Methode, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, ist das Vakuumieren. Damit bleiben Lebensmittel nicht nur bis zu achtmal länger frisch, auch Vitamine, Nährstoffe und Geschmack bleiben viel länger erhalten und das ganz natürlich ohne Konservierungsstoffe. Außerdem lassen sich sowohl frische als auch gekochte Speisen nach Belieben portionieren, sodass immer die passende Menge parat ist. Nach dem Vakuumieren werden die Speisen im Kühlschrank oder für einen längeren Zeitraum im Tiefkühlschrank optimal gelagert. Gefrierbrand ist damit Geschichte. Zuverlässige Helfer sind hier die Vakuumierer von Caso Design mit ihrer breiten Produktpalette vom Basisgerät bis zu Modellen mit vielen Zusatzfunktionen wie dem Caso VRH690 advanced. Dieser punktet mit bis zu 150 Vakuumiervorgängen nonstop, vielseitigen Funktionen für trockene und feuchte, harte und weiche Lebensmittel, bequemer Einhandbedienung und besonders leichter Reinigung durch die herausnehmbare Vakuumkammer.

Sterneküche für zu Hause

Mit einem Vakuumiergerät kann man Speisen aber nicht nur länger haltbar machen, sondern auch zubereiten: mit dem sogenannten „Sous-vide-Garen". Das bedeutet nichts anderes als „ohne Luft/unter Vakuum“. Dabei werden alle Zutaten des Rezepts mit Öl, Gewürzen, Gemüse in einem Vakuumbeutel vakuumiert und anschließend im Wasserbad bei niedrigen Temperaturen auf den Punkt und besonders schonend gegart. So gelingt Fleisch zart und saftig, Gemüse knackig und Vitamine und Co. bleiben erhalten.

Wertvolle Lebensmittel per App managen

Egal ob vakuumiert oder nicht – irgendwann müssen alle Lebensmittel verbraucht werden. Für einen Überblick aller gelagerten Speisen und eine effiziente Verzehrplanung bietet Caso Design die kostenlose Food Manager App für iOS und Android an. Fleisch, Fisch, Gemüse oder Gekochtes lassen sich einfach abspeichern und auch mit der Familie teilen. Die Speisenverwaltung erfolgt einfach per Foto oder detailliert mit den tiefkühlfähigen QR-Code-Aufklebern. Kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums informiert die App über die Erinnerungsfunktion, welche Vorräte in Kürze verbraucht werden müssen. So landen weniger Lebensmittel im Müll und Bares wird gespart.