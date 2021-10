Äpfel pikant zubereiten

Der Apfel als gesunder Snack oder süß im Kuchen ist ein Klassiker in der Herbstzeit. Aber Äpfel können auch pikant. Etwa kombiniert mit Gemüse, Fisch und Geflügel, Risotto oder Couscous. Das fruchtig-erfrischende Aroma mildert die Schärfe von Currys oder setzt in Suppen Akzente – etwa in einer Kürbissuppe mit Chili und Koriander, schlägt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) vor. Die Ernährungsexperten haben weitere Ideen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Ziegenkäse überbacken

Mit Ziegenkäse überbackene Apfelringe sind eine prima Vorspeise. Dafür das Kerngehäuse entfernen und den Apfel in dicke Scheiben schneiden. In einer gefettete Auflaufform werden die Scheiben mit Thymianblättchen und Pfeffer bestreut und mit einer Scheibe Ziegenkäse und etwas Honig belegt. Im Ofen gratinieren und mit grünen Salat serviert.

Als Tarte oder Quiche

In einer Tarte oder Quiche treffen Äpfel häufig auf Lauch, Pilze, Möhren und Nüsse. Sie harmonieren auch gut mit mediterranen Kräutern wie Thymian und Salbei. In Salaten passt die Süße des Apfels zu herb-würzigem Radicchio und Römersalat, Rote Bete und Staudensellerie. Tipp: Die Apfelstücke mit etwas Zitronensaft beträufelt, damit sich das Fruchtfleisch nicht verfärbt.

Gefüllt und geraspelt

Äpfel können auch gefüllt und im Ofen gebacken werden. Das gelingt am besten mit Sorten wie Boskoop oder Cox Orange. Lecker ist zum Beispiel eine Füllung aus Couscous, Zwiebeln und Pinienkernen. Geraspelte Äpfel lassen sich für vegetarische Hirse- oder Linsenbratlinge verwenden. Mit frischen Kräutern, Ei, Semmelbröseln und Speisestärke zu einem Teig kneten, zu Laibchen formen und in heißem Fett beidseitig wenige Minuten anbraten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Chutney

Ein Apfelchutney schmeckt zu Gegrilltem, Gemüse und Sandwiches. Äpfel und Zwiebeln dafür klein schneiden und im Topf glasig dünsten. Braunen Zucker einstreuen und gut verrühren. Mit Zitronensaft, Pfeffer, Salz, Ingwer und Chili würzen. Mit Essig ablöschen, rund 20 Minuten köcheln lassen und noch heiß in sterilisierte Gläser füllen. Das Chutney hält sich kühl und dunkel gelagert ein Jahr oder länger. tmn