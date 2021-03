Heidelberg. "Dreierlei vom Odenwälder Bachsaibling mit seinem Kaviar an jungen Zuckerschoten und Radieschen": Das war eine der Vorspeisen, mit denen Martin Scharff ("Schlossweinstuben" Heidelberg) seine Kollegen verwöhnte und überzeugte. Neben Tristan Brandt ("959" Heidelberg), der bis Mitte 2020 die Engelhorn-Gastronomie in Mannheim verantwortete und sich dabei zwei Sterne erkochte, traten Dario Troncone vom Mannheimer Restaurant „Hüftgold“ sowie Silke Heyer („Rheinblick“ in Waldsee) sowie Florian Steinmaier („Johann’s“ Viernheim) bei dem "Kabel 1"-Wettbewerb an.

Martin Scharff (Mitte) und sein Team mit Moderator Süsser (vorne). Bild: Urban © miro

Mike Süsser, Fernsehkoch und Moderator der Sendung, gab den Scharff und Brandt jeweils die Höchstpunktzahl 10 und kürte dann den Gewinner. Scharff, der im November über fünf Tage bis zu 14 Stunden täglich vor der Kamera stand, freut sich natürlich über den Sieg: „Ich habe mit meiner regionalen Geschmacksküche die Mitstreiter überzeugen können. Die Kollegen attestieren uns mit der hohen Punktzahl, dass wir hier oben im Schloss genau das Richtige tun. Unser Ambiente ist nunmal einzigartig – zusammen mit meiner neuen Ausrichtung und dem Top-Service, sind wir unschlagbar.“

Gewonnen hat der Gastronom, der von seinen Mitstreitern die höchste Punktzahl für Küche, Ambiente, Service und Gesamtkonzept erhielt. Fortan darf sich die Schlossweinstube neben vieler anderer Auszeichnungen also auch mit dem „goldenen Teller“ der Sendereihe schmücken. 36 Punkte hatte Scharff von seinen Kollegen bekommen, Brandt 35. Die anderen drei Wirte machten ebenfalls eine gute Figur und warben für die vielfältige und qualitativ hochwertige Gastronomie der Metropolregion.

Fast gleichzeitig gab der "Michelin"-Guide bekannt, wer mit Sternen ausgezeichnet wird: Martin Scharff, der 30 Jahre lang ununterbrochen diese Auszeichnung erhielt, ist nun nicht mehr dabei. Das "Oben" auf dem Kohlhof mit Küchenchef Robert Rädel sowie "Le Gourmet" ( Hirschgasse 3) mit Chefkoch Mario Sauer sind nun die beiden verbliebenen Sterne-Restaurants in Heidelberg.

Scharff hatte bereits im April 2020 angekündigt, dass er künftig mit seiner "regionalen Geschmacksküche" ein breiteres Publikum ansprechen wolle. Da man einen Michelin-Stern formal nicht zurückgeben kann – er wird einem zugesprochen oder nicht –, reduzierte der gebürtige Franke ab April die Öffnungszeiten seiner „Weinstube“ im Heidelberger Schloss auf Freitag und Samstag. Damit fiel er aus dem Bewertungsraster des Guide Michelin. Gerade zehn Monate hatte sein erstes Restaurant geöffnet, als er seinen ersten Stern erhielt, erinnert sich Scharff, der quasi in der Wirtsstube, die seine Mutter in Dinkelsbühl führte, aufwuchs: „Stammgäste haben mit mir Hausaufgaben gemacht.“ Auf den ersten Stern sei er „sehr, sehr stolz“ gewesen: „Das war wirklich etwas Besonderes.“ Damals, vor mehr als einem Vierteljahrhundert, habe es 200 Sternelokale in Deutschland gegeben, „heute sind es 308“, sagte Scharff im Interview mit dieser Redaktion.

