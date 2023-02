Mannheim. Blumen, Wasser, Seilbahn: In Mannheim geht es während der Bundesgartenschau vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 ganz viel um Natur, Nachhaltigkeit und Gartenkultur. Was bei einem Besuch in der Quadratestadt an Rhein und Neckar ganz oben auf dem Programm stehen sollte, ist das Genießen. Dazu gehört natürlich auch leckeres Essen. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, wo man in Mannheim lecker essen kann - egal ob asiatische, griechische oder kurpfälzische Küche.

coq au vin

Sehr nette Vinothek mit leckeren Kleinigkeiten und Wein zu fairen Preisen. Kombiniert wird die pfälzer Küche mit Gerichten aus dem Elsass.

O4, 10, 68161 Mannheim

Öffnungszeiten: Montag und Sonntag Ruhetag, Dienstag bis Freitag 16 bis 23 Uhr und Samstag 12 bis 23 Uhr

www.vinothek-coqauvin.de

Le Comptoir 17

Wunderbares französisches Bistro mit toller authentischer Küche.

Lameystraße 17, 68165 Mannheim

Öffnungszeiten: Montag und Sonntag Ruhetag, Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr und 18 bis 23 Uhr,

Samstag 18 bis 23 Uhr

comptoir17.com

Hanoi Pho

Köstliche vietnamesische Küche in zentraler Lage

Q1, 19, 68161 Mannheim

Öffnungszeiten: Sonntag Ruhetag, Montag bis Freitag 11 bis 21 Uhr

hanoi-pho-mannheim.eatbu.com

Akropolis

Alles andere als ein Standard-Grieche. Sehr gutes Grilllokal, gepflegt

K4 11, 68159 Mannheim

Öffnunhgszeiten: Sonntag bis Donnerstag 18 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 1 Uhr

www.akropolis1955.de

Taj Tandoori

Köstliche indische Küche, extrem aufmerksamer Service

R7 34, 68161 Mannheim

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 23 Uhr

www.tajtandoori.de

Schwarzer Adler

So gut kann gutbürgerlich sein. Schwedische Großmutter macht als Vorspeise vor dem Rumpsteak die besten Heringshappen

D6 18, 68159 Mannheim

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11:30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr

www.schwarzer-adler-mannheim.de

Keller’s am Herschelbad

Auch gutbürgerlich, noch rustikaler. Hier treffen sich alle – vom Anwalt bis zum Arbeiter

U2 2, 68161 Mannheim

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 16 bis 0 Uhr, Freitag bis Sonntag: 11.30 bis 0 Uhr

www.kellers-weinrestaurant.de

Osaka

Traditionelles japanisches Restaurant mit Teppanyaki und Sushi

R7, 31 68161 Mannheim

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 0 Uhr

www.osaka-mannheim.de

Dobler‘s

Garant für exzellente Küche – auch unter neuer Führung. Preislich anspruchsvoll

Seckenheimer Str. 20, 68165 Mannheim

Öffnungszeiten: Sonntag und Montag Ruhetag, Dienstag bis Samstag:

Mittags ab 12 Uhr, Abends ab 18:30 Uhr

www.doblers.de

Costa Smeralda

Große italienische Küche. Tolle Nudeln, tolles Fleisch, toller Fisch

Schwetzinger Str. 71, 68165 Mannheim

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag Ruhetag, Montag bis Freitag 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr

www.restaurantcostasmeralda.com

Kombüse

Cooles vegetarisches und veganes Restaurant im hippen Viertel Jungbusch

Jungbuschstraße 23, 68159 Mannheim

Öffnungszeiten: Montab Ruhetag, Dienstag bis Donnerstag 11 bis 23 Uhr, Freitag 11 bis 1 Uhr und Samstag 17 bis 1 Uhr

www.kombuese-ma.de

Heller’s

Seit Jahrzehnten Garant für gute vegetarische und vegane Küche – mitten in der Stadt

N 7, 13-15, 68161 Mannheim

Öffnungszeiten: Sonntag Ruhetag, Montag bis Samstag 11.30 bis 17 Uhr.

hellers-restaurant.de