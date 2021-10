Von Sammelwut und Dekoleidenschaft

Der Herbst ist die Jahreszeit der großen Gefühle. Mein Sohn zum Beispiel – sonst ein dünner Hering – kommt fast jeden Tag mit dicken Taschen nach Hause. Mal voller Nüsse, mal voller Rosskastanien. Ihn hat die Sammelwut gepackt, wie immer Anfang Oktober. Ich kann damit ganz gut leben, denn mich lässt zur selben Zeit die Dekoleidenschaft nicht mehr los (Anmerkung der anderen Famlienmitglieder: Vielleicht ist das mit der Wut und der Leidenschaft auch gerade umgekehrt. . .). Jedenfalls sind wir beide so ein gutes Team und machen es uns im und ums Haus schön. Hier einige unserer Projekte:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Projekt 1: Kastanien mit Tattoos

Die Idee, Kastanien Tattoos zu verpassen, hat auch die große Schwester aufhorchen lassen. Dazu braucht es eigentlich nur Rosskastanien und einen Lackstift. Wir haben uns für einen weißen entschieden, um einen möglichst starken Kontrast zur glänzend dunkelbraunen Schale der Kastanien zu erzielen. Dann haben wir Punkte, Schnecken-Kringel, Linien und Karo-Muster darauf gemalt. Die Rosskastanien sind so schnell zu echten Schmuckstücken geworden. Doch Vorsicht: Auf einen Teller sollte man sie nicht legen. Bei uns wären sie nämlich fast mit Pralinen verwechselt worden.

Projekt 2: Bunter Korb

Weil die Kastanienausbeute bei der jüngsten Sammelaktion doch recht üppig ausgefallen ist, konnten wir gleich noch ein zweites Vorhaben angehen. Dafür haben wir einen Drahtkorb genommen, die Kastanien als Basis hineingegeben und ein Töpfchen mit buntem Erika darin eingegraben. Alternativ funktioniert das in ein paar Wochen auch mit Eicheln oder den Hütchen von Bucheckern. Auf die Kastanienschicht haben wir schließlich weiße Mini-Kürbisse gestellt und Ziergurken mit grünen Stacheln dazugelegt. Fertig war die schnelle Deko.

Projekt 3: Herbstliches Mobile

Eine Aktion für Groß und Klein ist auch das Herstellen eines Herbst-Mobiles. An einen formschönen Ast – einen Fund vom letzten Spaziergang – haben wir mehrere Schnüre mit etwa 40 Zentimetern Länge geknotet. Daran sind als Schmuck mit kleinen Holzklammern weitere Fundstücke befestigt worden, wie Hagebutten, Blüten oder buntes Herbstlaub. Am Ende braucht man nur noch einen schönen Platz dafür. Zum Aufhängen haben wir wiederum einfach ein Stück Schnur benutzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Projekt 4: Schmucker Rechen

Nach der Arbeit das Vergnügen denke ich mir, während ich im Garten die Blätter zusammenreche, die von Bäumen und Sträuchern gefallen sind. Noch ist der Fächerrechen nur ein praktisches Hilfsgerät. Bald soll er aber zur Zierde werden. Nachdem der Laubhaufen fertig ist, lehne ich dazu den Rechen gegen die Wand – mit dem Fächer nach oben. Dort hinein werden nun Efeuranken gewebt sowie Hortensienblüten und Hagebutten dazugesteckt. So ein Hingucker war der Rechen in unserem Garten noch nie.

Zufrieden schauen mein Sohn und ich unsere Werke an, während wir auf der Bank eine Tasse Tee trinken. „Die Leidenschaft überwiegt doch“, geht es mir noch durch den Kopf, während er verschmitzt fragt: „Hast du eigentlich die Haselnüsse vom Pausenhof schon in meiner Jeans gefunden?“ Nein. Weshalb sie inzwischen mit den anderen Klamotten ihre Kreise in der Waschmaschine drehen. Jetzt nur nicht wütend werden. Im Herbst, der Zeit mit den großen Gefühlen.